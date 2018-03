(Geniş Haber)FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASINDA KARAR...

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından haklarında dava açılan 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un bulunduğu 25 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında firari sanıklar dışında tüm tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. İki gün süren duruşmalarda sanıklar son savunmalarını yaparak beraatlerini talep etti. Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından davaya ilişkin kararını açıkladı.

25 SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuksuz sanıklar Atilla Taş, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteci Murat Aksoy da, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Taş ve Aksoy'un tutuklanmaları talebini reddetti. Karakola imza atma şartını kaldıran mahkeme yurtdışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Mahkeme 13 sanığa, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay, aynı suçtan 10 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

6 yıl 3 ay hapis cezası alan sanıklar: Cihan Acar, Bünyamin Köseli, İbrahim Balta, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu.

7 yıl 6 ay hapis cezası alan sanıklar: Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammed Sait Kuloğlu, Erkan Acar, Oğuz Usluer, Davut Aydın, Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız ve Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen.

BİR KİŞİ BERAAT ETTİ 3 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme sanıklardan Muhterem Tanık'ın ise beraatine karar verdi. Firari sanıklar Bülent Ceyhan ile Said Sefa'nın dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıklardan Emre Soncan'ın da dosyasının bu dava dosyasından ayrılmasına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık Ali Akkuş'un tutuklanmasına karar verdi. Akkuş, duruşma salonuna gelen polisler tarafından götürüldü.

DARBE SUÇUNDAN BERAAT

Mahkeme sanıklar; Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş'un yer aldığı 13 kişi hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraat kararı verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıkların FETÖ'nün talimatının ardından Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaba yüklü miktarda para yatırdıkları, bazılarının ByLock kullancısı olduğu, bazılarının ise FETÖ'nün üst düzey isimleri ile telefon irtibatının bulunduğu iddia edildi. İddianamede sanıkların ayrıca, 17/25 Aralık sürecinin ardından FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlara karşı durdukları ve örgüte destek çıktıkları ileri sürüldü. Bazı sanıkların sosyal medya ve gazete haberlerinde ya da köşe yazılarında örgüt lehine algı oluşturmaya çalıştıkları iddiasına yer verildi. İlk hazırlanan iddianamede tüm şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan yeni iddianamede ise, medya yapılanması davasından tahliye edilen ancak darbe soruşturmasından tutuklanan şüpheliler Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş'un yer aldığı 13 kişi hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

ATİLLA TAŞ'TAN KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Karar sonrası açıklama yapan Atilla Taş, "Yargı kararıdır, sonuçta saygı duyacağız. Ben her zaman söylüyorum, adalete her zaman güvendim, her zaman inanıyorum. Ben muhalefet ettim, başka hiçbir şey yapmadım. Bir ülkede muhalefet etmek suçsa, ben o kadar suçluyum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

