 (geniş haber) FETÖ'NÜN HAKİM-SAVCI ADAY ADAYLARINA İKİNCİ OPERASYON: 38 GÖZALTI KARARI

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başladı. 13'ü avukat olmak üzere 38 kişi hakkında 18 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleniyor. Soruşturma kapsamında örgütün hakim ve savcı adaylarını nasıl hazırladıklarına ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı. 13 avukat olmak üzere 38 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin gözaltı ve yakalama işlemleri için İstanbul merkezli 18 ilde bu sabah operasyonlar düzenleniyor. Aynı soruşturma kapsamında, örgütün hakim-savcı çalışma evlerine yönelik 16 Mart'ta yapılan 30 ilde yapılan operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunana 68 şüpheliden 48'i yakalanmıştı.

ÖRGÜTÜN HAKİM SAVCI ADAYLARININ NASIL HAZIRLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ'nün hakim-savcı çalışma evlerinin tedbirli ve tedbirsiz diye ikiye ayrıldığı, kira kontratının kura ile belirlenen kişinin üzerine yapıldığı belirlendi. Tedbirli evlerde cep telefonu ve internetin yasak olduğu, dış dünya ile temaslarının kesildiği kaydedildi. Bu tür evlerde bulunan sabit telefon hatlarından belirli zamanlarda sadece aileleri ile görüştükleri belirtildi. Umut vadeden hakim ve savcı olacağına kesin gözüyle bakılan bireylerin ne pahasına olursa olsun peşinin bırakılmadığı, gerekirse tehdit mekanizmalarının devreye sokulduğu tespitlerine yer verildi.

ÖRGÜT İÇİ EVLİLİKLERDE 'KAST SİSTEMİ' UYGULANDI

Her örgüt evinin bir kod isminin olduğu belirlendi. Diğer terör örgütlerinde olduğu gibi burada da, örgüt elemanları sosyal hayattan uzaklaştırılarak radikalleşmeleri sağlanmaya çalışıldı. Örgüt üyelerinin fotoğrafları 'ablalar' tarafından alınarak katalog yapıldığı ve örgüt içinden biriyle evlendirildikleri belirlendi. Evliliklerde 'kast sistemi' uygulandı. Örgütsel seviyesi aynı olanların birbirleriyle evlenmelerine izin verildiği, meslektaş, memleket, aşk gibi kriterlerin baz alınmadığı kaydedildi.

KUR'AN'A EL BASTIRILARAK GİZLİLİK YEMİNİ ETTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında 'tedbirli evler'de kalanlara bir de yemin ettirdikleri belirlendi. Kur'an'a el bastırılarak yapılan yeminde şunları söyledikleri belirlendi; "Bu evden kimseye bahsetmeyeceğime, evde bulunan diğer kişilerden kimsenin haberi olmayacağına eve getirilen soru bankaları hakkında hiçbir şekilde konuşmayacağıma, evin yerini hiç kimseye söylemeyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim"

FETTULLAH GÜLEN'DEN "BURUNLARINDAN KAN GELENE KADAR DERS ÇALIŞSINLAR" TALİMATI

Fetullah Gülen'in bu evlerde kalanlara çok önem verdiği değerlendirildi. Gülen'in, "Burunlarından kan gelene kadar ders çalışsınlar" şeklinde talimat verdiği kaydedildi.

HAKİM-SAVCI OLURSANIZ ADLİYEDE NAMAZ KILMAYIN

Yine örgütün üst düzey yöneticileri tarafından bu evlerde kalanlara verilen talimatta da, "Hakim-savcı olduğunuzda, çalıştığınız adliyelerde namaz kılmayacaksınız. Tuvalette klozete oturup namaz kılacaksınız. Asker abileriniz de böyle yapıyor. Sahte kokteyller düzenliyor. Alkol alıyorlar" denildiği belirtildi.

Örgüt elemanlarından geçmiş hayatlarıyla ilgili senaryolar uydurmaları istendi. Senaryoların örgüt 'ablaları' tarafından kontrol edildiği, ileride FETÖ'cü olduklarına dair bir şüphe elde edilirse, FETÖ'den nasıl nefret ettiklerine dair hazırladıkları senaryoların devreye sokulması istendi.