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(Geniş haber) FATİH'TE HAREKETLİ DAKİKALAR 

  *Araçlara çarpa çarpa polisten kaçtı  Haber - Kamera: ALPER KORKMAZ / İSTANBUL   Fatih'te polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisi harekete geçirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda çok sayıda araca çarparak...

(Geniş haber) FATİH'TE HAREKETLİ DAKİKALAR 

 

*Araçlara çarpa çarpa polisten kaçtı 

Haber - Kamera: ALPER KORKMAZ / İSTANBUL  
Fatih'te polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisi harekete geçirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda çok sayıda araca çarparak polisten kaçmaya çalışan yabancı uyruklu sürücü a
Olay, Fatih Yusufpaşa'da meydana geldi. Yusufpaşa'da polis ekipleri  otomobiliyle seyir halindeki Fas uyruklu Mohamed El Monaddame'den şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin  şüpheli gördüğü otomobil sürücüsü polisin 'Dur' ihtarına uymayarak Kocamustafapaşa Mahallesi'nde ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli için mahalleye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. 

POLİS BİBER GAZI SIKTI
Polisten kaçmaya çalışan sürücü aniden bir ara sokağa girince bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklar büyük tehlike atlattı. Oyun oynayan çocuklar kendilerini son anda kenara atarken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırama çıkarak burada park halindeki bir motosiklete çarptı. Çarptığı motosiklet nedeniyle bir süre duraksayan sürücüyü yakalamak için bir polis memuru polis otosundan inerek camdan sürücüye biber gazı sıktı. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  Yaşadıkları olayı anlatan ve sokakta oyun oynadıklarını söyleyen 10 yaşındaki Nefes Kaya , "Dönüş yaparak sokağa girdi. Polis arkadan çarptı. Karşıya geçtik apartmana girdik. Sonra polis biber gazı sıktı. Daha sonra öbür sokağa geçti orada yakaladılar. Ben orada kilitlendim arada kalıyordum yoksa. Arkadaşım kurtardı beni" diye konuştu. 

OTOMOBİLE ÇARPINCA YAKALANDI 
Çok sayıda araca, motosiklete ve bir polis otosuna çarparak kaçışını sürdüren şüpheli araç girdiği ara sokakta önüne çıkan bir başka otomobile daha çarparak durdu. Polisi alarma geçiren şüpheli Mohamed El Monaddame, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri otomobil içeresinde incelemelerde bulundu. Otomobil içinde alkol şişesinin olduğu görüldü. Olayı anlatan bir başka görgü tanığı İsmet Köse ise ," Yusufpaşa'da kaçmaya başladı. Polis durdurmak istedi durmadı. Sokakta insanlar vardı onları ezecekti. Olayları önleyen bu araba oldu" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasından görüntü
-Motosikleti ezilen vatandaş ile röp.
-Ezilme tehlilkesi atlatan çocuklarla röp.
-Görgü tanıkları ile röp.
-Yakalanan şüpheli araçtan görüntü
-Sokak ve caddeden görüntü
-Polis araçlarından görüntü
-Genel ve detaylar
 

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