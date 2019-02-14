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(Geniş haber) EYÜPSULTAN'DA TOPRAK KAYMASI: 4 DAİRE MÜHÜRLENDİ 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()  Eyüpsultan'da  meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir bina zarar gördü. Risk oluşturan 4 daire mühürlendi.  İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması...

(Geniş haber) EYÜPSULTAN'DA TOPRAK KAYMASI: 4 DAİRE MÜHÜRLENDİ 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,() 
Eyüpsultan'da  meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir bina zarar gördü. Risk oluşturan 4 daire mühürlendi. 
İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle binanın bir cephesi zarar görürken, yaşanan olayda yaralanan olmadı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede zarar gördüğü belirlenen 4 dairedeki vatandaşlar tahliye edilerek daireler mühürlendi. Zarar gören 4 katlı binadaki bazı dairelerde boşaltıldı. AKOM'a bağlı ekiplerde binada incelemelerde bulundu. Yaşanan olayı anlatan bina sakinlerinden  Özgür Özgün, "Yukarıdan topraklar kayalar geldi. Camları kırdı. 2. katın içerisi toprak ve kayalarla doldu. Bizde kendimizi dışarı attık. Herhangi bir yaralı yok. Kayalar binaya yaslandığı için orada duruyor ama yukarının tamamen gelme şansı var" diye konuştu. Bir başka bina sakini Bahar Tanrıverdi ise, "Yeni evlenecekti çocuk yeni yatak odası aldı. Hepsi mahvoldu. İçeriye kayalar girdi. 4 daire mühürlendi. Üzerimize göre eşyalarımızı alırız çıkarız" dedi. Polis ve zabıta ekiplerinin, çevrede aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Binadan görüntü
-Kayan kaya parçalarından görüntü
-Mühürlü dairelerden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Bina  sakinleri ile röportaj
-Diğer detaylar

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