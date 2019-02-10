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(Geniş Haber) EYLÜL BEBEK VE DAYISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK,   Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler arasında bulunan 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Zeytinlik...

(Geniş Haber) EYLÜL BEBEK VE DAYISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI


Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK,  
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler arasında bulunan 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Zeytinlik Ulu Camisinde düzenlenen törene Dervişoğlu ve Aydın Aileleri'nin yanı sıra, çöken binada yakınlarını kaybeden vatandaşlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da katıldı.  Baba Kemal Aydın oğlu Melih Aydın ve torunu Eylül Dervişoğlu'nun tabutunun başında gözyaşlarıyla ağıt yaktı. 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu'nun babası da uzun süre tabuta sarılarak ağladı. Melih Aydın ve Eylül Dervişoğlu'nun cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Kartal Mezarlığı'na defnedildi

Görüntü Dökümü:
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-Tabutların omuzlarda taşınarak getirilmesi 
-Tabutların başında ağlayan aile 
-Cenaze törenine katılan insanlar 
-Cenaze namazının kılınması 
-Tabutların taşınması 
-Genel ve detay


10.02.2019 - 14.05 Haber Kodu : 190210081

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