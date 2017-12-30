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(geniş haber)- EVİN DUVARINI YIKILDI, BETON SALONA DOLDU... BABA İLE 6 AYLIK OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul Eyüpsultan'da, inşaat çalışması sırasında beton pompasının döktüğü beton bitişikte bulunan 4 kişilik ailenin yaşadığı dairenin duvarını yıkarak odaya döküldü. Betonun altında kalan Ali...

(geniş haber)- EVİN DUVARINI YIKILDI, BETON SALONA DOLDU... BABA İLE 6 AYLIK OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul
Eyüpsultan'da, inşaat çalışması sırasında beton pompasının döktüğü beton bitişikte bulunan 4 kişilik ailenin yaşadığı dairenin duvarını yıkarak odaya döküldü. Betonun altında kalan Ali Şevket Güner ve 6 aylık Ertuğrul Gazi, komşuları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan baba ile bebeğin tedavisi sürüyor.
Olay, Yeşilpınar'da bulunan Hacı Hüseyin Sokak üzerinde meydana geldi. Beton pompası, sokak üzerindeki inşaat halindeki binaya çimento döktüğü sırada, basıncın etkisiyle bitişikte bulunan binanın giriş katındaki daireye ait duvar yıkıldı. İnşaata dökülen beton, yıkılan duvardan odaya döküldü. Bu sırada, salonda oturan 46 yaşındaki Ali Şevket Güner ile 6 aylık oğlu Ertuğrul Gazi, betonun altında kaldı. Gürültü üzerine apartmanda oturanlar olay yerine koştu. Bina sakinleri, betonun altında kalan baba ile oğlunu çıkardı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans aracında ilk tedavilerinin ardından Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından inşaat çalışması durduruldu. Bina sakinlerinden Çetin Ulutaş, bitişikteki inşaatın önlem alınmadan yapıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Duvarın yıkılarak betonun döküldüğü daire kullanılamaz hale geldi. Salondaki birçok eşya ise dökülen çimentonun altında kaldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olayın meydana geldiği daireden görüntü
-Betonun boşaldığı salondan görüntü
-Betonun altında kalan eşyalar
-Bina sakini ile röportaj
-Olay yerindeki polislerden detay görüntüler
-İnşaattan görüntü
-Beton dökme aracından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 

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