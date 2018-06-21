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(GENİŞ HABER) - EŞİ VE 2 YAŞINDAKİ KIZINI NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

  Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL Arnavutköy'de eşi ve  2 yaşındaki kızını boğarak öldürmekten gözaltına alınan  Mehdin Elgün, adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli suçunu itiraf ederken, psikolojik sorunları olduğunu...

(GENİŞ HABER) - EŞİ VE 2 YAŞINDAKİ KIZINI NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

 

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL
Arnavutköy'de eşi ve  2 yaşındaki kızını boğarak öldürmekten gözaltına alınan  Mehdin Elgün, adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli suçunu itiraf ederken, psikolojik sorunları olduğunu önce kendisini öldürmeye çalıştığını başaramayınca kızını ve eşini boğduğunu anlattı.
Arnavutköy, İncirli Sokak'ta dün meydana gelen olayda tesisat malzemeleri üreten bir işyerinde çalışan Mehdin Elgün., eşi Nurşen Elgün ve 2 yaşındaki kızı Ecrin Elgün'ü boğarak öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan Mehdin Elgün'ün işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI
Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli Mehdin Elgün'ün  işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğunu ve iki gündür uyuyamadığını söyleyen Mehdin Elgün'ün  polisteki ifadesinde önce kendisini öldürmeye çalıştığını anlattığı belirtildi. Telefonun şarj kablosuyla önce kendisine elektrik vererek öldürmeye çalıştığını anlattığı öğrenilen Mehdin Elgün, başarılı olamayınca jiletle kendisini kesmeye çalıştığını söyledi.
Her yerinden kan geldiği için öleceğini düşündüğünü anlatan Mehdin Elgün'ün daha sonra hayatta yanlız kalmamaları için önce eşini daha sonra da kızını boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

DAHA ÖNCE POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞ
Şüpheli Mehdin Elgün'ün  daha önceden hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:
-Adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar


 
21.06.2018 - 11.10 Haber Kodu : 180621033_

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