(Geniş Haber) ESENYURT'TA FABRİKADA YANGIN...

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Ersan SAN / İSTANBUL

Esenyurt Kıraç'ta banyo ve mutfak dolabı üreten fabrikada yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay, saat 11.00 sıralarında, Akçaburgaz Mahallesi 117. Sokak üzerindeki 2 katlı fabrikanın bodrum katında meydana geldi. Fabrikanın yaklaşık 2 bin metrekare alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alanda bulunan tiner ve boya malzemelerinin de alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Haftasonu olması nedeniyle kapalı olan fabrikada çalışan güvenlik görevlisi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat sonunda kontrol altına alınabildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından alevli görüntüler

-Yoğun dumandan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Yanan fabrikadan detay görüntüler

-Çevredeki kalabalıktan detaylar

-Fabrika çalışanı ile röportaj

-Yanan malzemelerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler





05.03.2017 - 11.30 Haber Kodu : 170305029

05.03.2017 - 11.53 Haber Kodu : 170305036

05.03.2017 - 12.04 Haber Kodu : 170305041

05.03.2017 - 12.40 Haber Kodu : 170305052