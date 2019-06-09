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(Geniş Haber)ESENLER'DE EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU AĞIR YARALAYAN SURİYE UYRUKLU BABA İNTİHAR ETTİ

Çağatay KENARLI - Murat SOLAK / İSTANBUL Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir baba, eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Baba daha sonra 5.kattan atlayarak intihar etti.  Olay, saat 19.30 sıralarında Esenler Turgut...

(Geniş Haber)ESENLER'DE EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU AĞIR YARALAYAN SURİYE UYRUKLU BABA İNTİHAR ETTİ

Çağatay KENARLI - Murat SOLAK / İSTANBUL
Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir baba, eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Baba daha sonra 5.kattan atlayarak intihar etti. 
Olay, saat 19.30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi 5 numaralı binanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, evine gelen tütün satıcılığı yapan Suriye uyruklu  42 yaşındaki baba Ömer Mecid, 37 yaşındaki eşi Midya Şeyh Mohammad ile kısa süreli tartışma yaşadı. Cinnet geçiren baba Mecid eşi Midya Şeyh Mohammad ve 11 yaşındaki oğlu Can Mecid ile 9 yaşındaki kızı Jin Mecid'i tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. 

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULAR POLİSİ ARADI, ADAM İNTEHAR ETTİ
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Suriye uyruklu baba Mecid, evinin bulunduğu 5. kattan caddeye atlayarak intihar etti. 

EŞİ VE ÇOCUKLARI AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Suriye uyruklu baba Mecid hayatını kaybederken, ağır yaralı eşi Midya Şeyh Mohammad ve oğlu Can Mecid ile kızı Jin Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. 

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI
Olayın meydana geldiği Okul Caddesi'ne gelen Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri evde ve Mecid'in hayatını kaybettiği yerde inceleme yaptı. Polis ekipleri işlemlerin tamamlanmasının ardından Mecid'in cesedini Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine toplanan meraklı kalabalığı dağıtmak için yaklaşık 2 saat uğraştı. Meraklı kalabalık güvenlik şeridi kaldırıldıktan sonra olay yerine bakmaya geldi. 

Görüntü Dökümü
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-Sokaktan görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-İntihar eden Suriyeli adamın cesedi
-Genel ve detay görüntüler
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler


 

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