(Geniş haber )ERDOĞAN: 31 MART AVRUPA PARLAMENTOSUNA CEVAP OLACAKTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Türkiye'yi Konstantinopol yapacaklarmış. Bu Türkiye eski Türkiye değil. Artık farklı bir Türkiye var. Ama dert başka. Netanyahu'nun oğlu, o da aynı şeyi söylüyor. O da Konstantinopol diyor. Biz İstanbul'umuzu asla bunlara kaptırmayız."

"Şu 31 Mart'ı bir geçelim. 31 Mart'tan sonra farklı adımları atacağız. 31 Mart aynı zamanda şu Avrupa Parlamentosu'na bir cevap olacaktır. Karar alıyorlar. Avrupa Parlamentosu hangi kararı alırsa alsın bunun bir kıymeti harbiyesi yok."

"Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulsun' diye karar almışlar. Durdursanız ne yazar? Durdurmasanız ne yazar?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 'Büyük Samsunlular Buluşması' programına katıldı. Programa Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile sanatçı Orhan Gencebay, eski futbolcu Tanju Çolak, Samsunlu STK temsilcileri ve çok sayıda Samsunlu katıldı.

"BİZİM ONLARA VERECEĞİMİZ DERS ÇOK DAHA AĞIR OLACAK"

Erdoğan buluşmada yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarına değinerek, "1 tane Türkiye var. 2'nci Türkiye yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 Müslüman öldürülüyor. Hedefte Türkiye var. Bir de bu kardeşiniz var. Utanmadan, sıkılmadan bu ahlaksız ne diyor? Türkiye'yi Konstantinopol yapacaklarmış. Bu Türkiye eski Türkiye değil. Artık farklı bir Türkiye var. Ama dert başka. Netanyahu'nun oğlu, o da aynı şeyi söylüyor. O da Konstantinopol diyor. Biz İstanbul'umuzu asla bunlara kaptırmayız. Neymiş, Ayasofya'da minareleri kaldıracaklarmış. Bunların hepsi tahrik. Biz bu oyunlara gelecek kadar ferasetimizi kaybetmedik" dedi. Erdoğan konuşmasının devamında, "Bizim onlara vereceğimiz ders çok daha ağır olacak. Sabırla, sabırla. Şu 31 Mart'ı bir geçelim. 31 Mart'tan sonra farklı adımları atacağız. 31 Mart aynı zamanda şu Avrupa Parlamentosu'na bir cevap olacaktır. Karar alıyorlar. Avrupa Parlamentosu hangi kararı alırsa alsın bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Hiçbir bağlayıcılığı yok. 'Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulsun' diye karar almışlar. Durdursanız ne yazar? Durdurmasanız ne yazar? Keşke öyle bir kararı alsalar. O kararı bir verseler. Ama vermezler, veremezler" ifadelerini kullandı.

"BİZ SADECE BU TOPRAKLARDA VARLIĞI ON ASRI BULAN KÖKLÜ BİR MİLLETİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi bilmek ne kadar önemliyse, tarih bilincine sahip olmakta o kadar önemlidir. Tarihe şaşı bakılmaz. Tarihe seçici bir anlayışla yaklaşılmaz. Tarih ideolojinin at gözlüğünden kesinlikle okunmaz. İşine geldiğini kabul eden işine gelmeyen ne varsa hepsini görmezden gelen bir bakış açısının millete verebileceği hiçbir şey yoktur. Maalesef Türkiye uzun yıllar böyle bir tarih okumasının mağduru oldu. Bunun bedelini ağır ödedik. Kendini aydın diye tanımlayan küçük bir kesim kendi kalıplarına kendi sığ görüşlerine uymayan her hadiseyi yok saymıştır. Bunlar ısrarla inatla bu milletin tarihini 1923'ten başlatmak gibi bir yanlışın içine düşmüşlerdir. Oysa biz kurduğu devletlerin geçmişi 2 bin 200 yılı aşan büyük bir milletiz. Biz Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok mu farz edeceğiz? Biz sadece bu topraklarda varlığı on asrı bulan köklü bir milletiz" diye konuştu.

"TERÖRÜ BU TOPRAKLARA, İSLAM DÜNYASINA DAYIYOR"

Buluşmaya katılanlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dinleten Erdoğan, "Bakın terörün kaynağını nereye getiriyor? İslam dünyasına getiriyor. Yani İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesini kullanan bir kişi yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de ana muhalefetin başında. Ben şimdi CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? Şu 31 Martta biz sizi de bundan kurtarmak istiyoruz. Terörü bu topraklara, İslam dünyasına dayıyor. Söyleyecek hiçbir şey yok. Türkiye olarak hem de İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz. Dünyanın bir başka yerinde benzer katliamların yaşanmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Başkan yardımcımı, Dışişleri bakanımı geniş bir heyetle Yeni Zelanda'ya gönderdim. Orada ilgililerle görüşecekler.



