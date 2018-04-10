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 - (geniş haber) DİSK, 1 MAYIS'IN MALTEPE MİTİNG ALANINDA KUTLANACAĞINI AÇIKLADI 

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA / İstanbul DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Beko, 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul'daki ana adresinin Maltepe miting alanı olacağını...

 - (geniş haber) DİSK, 1 MAYIS'IN MALTEPE MİTİNG ALANINDA KUTLANACAĞINI AÇIKLADI 

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA / İstanbul
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Beko, 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul'daki ana adresinin Maltepe miting alanı olacağını söyledi
DİSK, KESK,  TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak yapılan basın açıklaması yapıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu.
Kani Beko, "1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak. Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe'de olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs'ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz" dedi.
Taksim için İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini aktaran Beko, " 'Biz bu yıl Taksim'i 1 Mayıs'ta açmayı düşünmüyoruz' dediler. Aynı görüşü İstanbul Valisi de belirtti. Maalesef üzülerek söylüyorum bu yıl da Taksim işçilere tekrar kapandı. 1 Mayıs 1977 yılındaki katledilen şehit arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar Taksim talebimiz devam edecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Beko'nun açıklaması
-Detaylar
 

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