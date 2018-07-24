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( geniş haber) - ÇÖKME TEHLİKESİ GEÇİREN BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU

   "Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı" Haber-Kamera:Zeki GÜNAL - İSTANBUL Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren 4 katlı binanın sahibi açıklamalarda bulundu. Binanın sahibi Emin Ertürk, "Arda Turan buraya...

( geniş haber) - ÇÖKME TEHLİKESİ GEÇİREN BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU

 

 "Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı"

Haber-Kamera:Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren 4 katlı binanın sahibi açıklamalarda bulundu.
Binanın sahibi Emin Ertürk, "Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. Arkadaşlarla istişare ettik. Biz doğma büyüme buralıyız. Buranın kaya yapısını biliyoruz. Uyardık söyledik. Onlar da profesörlerin burada su çekmeden dolayı burada bir şey olmayacağını sıva çatlağı olacağını belirttiğini söyledi. Ama ben onlara bunların emarelerini söyledim. Belirgin bir şekilde açılma oldu. Resimlerini gösterdik. Çağırdık gösterdik. Ben onları uyardım. Bazen hayatta iki kere iki, dört etmiyor. iki kere iki, dört etmedi. Tek sevincim içinde kimsenin olmadığı. Herkesi tahliye edebildik. Şu anda kimseye zarar gelmeden ne olacaksa olsun. Mal ikinci sırada" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Ertürk ile röp.
-Binadan detaylar
 

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