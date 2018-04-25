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(GENİŞ HABER) CERRAHPAŞA TIP'TA 'BÖLÜNME' PROTESTOSU  

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde protesto edildi. Dekanlık önünde toplanan öğrenciler daha sonra hastanenin bahçesinde yürüyüş eylemi gerçekleştirdi. İstanbul...

(GENİŞ HABER) CERRAHPAŞA TIP'TA 'BÖLÜNME' PROTESTOSU  

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul
Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde protesto edildi. Dekanlık önünde toplanan öğrenciler daha sonra hastanenin bahçesinde yürüyüş eylemi gerçekleştirdi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrenciler, akşam saatlerinde Dekanlık binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı. İki gündür eylemleri süren gruba Türk Tabipler Birliği Başkanı (TTB) Raşit Tükel de destek verdi. Tükel burada yaptığı konuşmada bölünmeye karşı olduklarını belirtti. “Cerrahpaşa Bizimdir Bizim Kalacak", şeklinde slogan atan öğrenciler daha sonra Üniversitenin bahçesinde bir yürüyüş gerçekleştirdikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı. 

Görüntü dökümü:
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-Toplanan grup
-Döviz ve pankartlar
-Sloganlar
-Tükel'in konuşması
-Öğrencilerin konuşması
-Yürüyüşten detaylar 
-Alkışlar 
-Genel ve detaylar


 

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