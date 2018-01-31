(GENİŞ HABER) BÜYÜKADA TOPLANTISI DAVASI: TEK TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ 

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 1'i tutuklu toplam 11 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Davanın tek tutuklu sadığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Taner Kılıç, SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan 7'si ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Konsolosluk temsilcileri, yabancı heyetler ve bazı sanık yakınları duruşma salonuna alınırken, yer darlığı nedeni ile bazı sanık yakınları ve izleyiciler duruşma salonuna alınmadı. Yine yer darlığı nedeni ile bazı basın mensupları da duruşma salonuna alınmadı.

OTELİN MÜDÜRÜ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada ilk olarak toplantının yapıldığı Büyükada'daki otelin müdürü Mesut Savucu tanık olarak dinlendi. Toplantıdan 1-1.5 ay önce bu davanın sanıklarından Özlem Dalkıran'dan mail aldığını söyleyen Savucu, “Müsaitlik ve fiyat bilgisini kendisine mail olarak yolladık. O da konaklayacak kişilerin bilgilerini ve toplantı bilgilerini yolladı. Toplantının 4. günü polis baskını oldu. Gerek Özlem hanım, gerekse diğer katılımcılardan özel ya da gizli bir toplantı yeri talepleri olmadı. Toplantı süresince otel personelinin de toplantıya girmemesi yönünde bir talepleri de olmadı. Toplantının yapıldığı yer, rutin olarak başka kişilere de tahsis ettiğimiz bir toplantı odasıydı. Normal otel müşterileri gibi havuza giriyorlardı, yemek yiyorlardı" dedi.

Konaklama ücreti olarak 17 bin 800 lira aldıklarını söyleyen Savucu, “Rezervasyon yapılırken Özlem rapora vermeyi teklif etti ama o dönem otel müsait olduğu için herhangi bir rapora istemedim. Olaylar olduktan sonra ödeme, içeriğini bilmemekle birlikte Hollanda merkezli bir tüzel kişilikten geldi. Belgesini mahkemeye sunabilirim. HIVOS olabilir. Otelimizde kalıp ücret ödemeden giden kimse olmadı" dedi.

Duruşmada söz alan davanın tek tutuklu sanığı olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye temsilcisi Taner Kılıç, avukatları tarafından daha önce dava dosyasına konulan bilirkişi raporların ByLock kullanmadığı ve indirmediği yönünde olduğunu savunarak, avukatlarının bugün yeni bir rapor sunacağını söyledi. Kılıç, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock konusunda yönlendirme olduğunu kabul etmiştir. Bu durum listelerin tümünün doğru olmadığını ortaya koymuştur. Ancak benim gibi mağdurlar tespit edilmemiştir. Avukatlarımın bugün sunacağı raporda benim telefonuma istem dışı bağlantı yapan programların olduğu tespit edilmiş" dedi.

'BENİM NEZDİMDE AF ÖRGÜTÜ'NÜN İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

8 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Kılıç, “Burada artık açık bir şekilde hak ihlali vardır" dedi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu verilerinden yola çıkılarak ByLock kullandığına ilişkin tespit yapıldığını hatırlatan Kılıç, “Tutukluluğumun 8. ayının sonuna yaklaşıyorum. Burada açıkça bir şekilde hak ihlali vardır. Benim nezdimde Uluslararası Af Örgütü'nün itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını, kriminalize edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Bunun üzerinden de hak savunucularına mesaj veriliyor. Türkiye ve dünyada çok saygın bir kurum olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Kendisi hakkında ByLock tespitinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden çıkılarak yapıldığını söyleyen Kılıç, “BTK'dan ByLock listesi hakkında yeni bir çalışma olup olmadığının sorulmasını, re'sen atanacak bilirkişilerce telefonumda inceleme yapılmasını istiyorum" dedi. Taner Kılıç, BTK'ya yazılarak ByLock mağdurlarına ilişkin yeni bir çalışma yapılıp yapılmadığının sorulmasını istedi. Taner Kılıç, BTK'ya yazı yazılarak ByLock mağdurlarına ilişkin yeni bir çalışma içinde olup olmadığının sorulmasını istedi.

Taner Kılıç'ın avukatları da tahliye talebinde bulundular. Duruşma savcısı suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek Taner Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Kısa bir ara veren mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Taner Kılıç'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi. Kılıç hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

BTK'YA YAZI YAZILMASINA KARAR VERİLDİ

Tüm tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, BTK'ya yazı yazılarak ByLock'a ilişkin yeni bir çalışma içinde olup olmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMADAN ÖNCE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Davadan önce adliye önünde davaya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Yazılı açıklamayı, İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü Feray Salman okudu.

Bugün davanın 3. duruşmasının yapılacağını hatırlatan Salman, tahliyelerden sonra davanın tek tutuklu sanığı kaldığını, bunun da Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç olduğunu söyledi. Salman, “Hukuken hiç açılmaması gereken bu dava ne yazık ki vicdanları kanatmaya devam ediyor. Taner Kılıç'ın derhal tahliye edilmesini, ortada herhangi bir suç bulunmaksızın uzun bir soruşturma sürecine ve ağır bir karalama kampanyasına maruz kalan hak savunucuların tümünün hakkında açılmış olan bu temelsiz davanın bir an önce beraat kararı verilerek sonuçlandırılmasını istiyoruz" dedi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların Adalet Yürüyüşü'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Açıklamadan genel ve detay görüntü

Feray Salman'ın açıklama yapması

Açıklamaya katılanların Freetaner dövizlerini taşıması

'Hak Savunucuları İçin Adalet' pankartı arkasında açıklama



