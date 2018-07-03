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(GENİŞ HABER)BEYOĞLU'NDA KORKU DOLU ANLAR; EYLEM İÇİN VİNCE ÇIKTI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ersan SAN/İSTANBUL,() Beyoğlu'nda, bir rezidans inşaatında çalışan 5 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 60 metre yüksekliğindeki vince çıktı. İşçilerden biri fenalaşınca düşme tehlikesi...

(GENİŞ HABER)BEYOĞLU'NDA KORKU DOLU ANLAR; EYLEM İÇİN VİNCE ÇIKTI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ersan SAN/İSTANBUL,()
Beyoğlu'nda, bir rezidans inşaatında çalışan 5 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 60 metre yüksekliğindeki vince çıktı. İşçilerden biri fenalaşınca düşme tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 2.5 saat vinçte kalan işçiler, ücretlerinin ödeneceği sözü verilmesinin ardından aşağı indi.
Olay, Dolapdere Hacıahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir rezidans inşaatında çalışan 5 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle, şantiyede bulunan 60 metre yükseklikteki vince tırmandı. Paralarını alana kadar vinçten inmeyeceklerini söyleyen işçilerden biri kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Yere düşme tehlikesi yaşayan işçiyi arkadaşları son anda tuttu. İşçiler eylemlerine devam ederken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, hava yastığı açarak tedbir aldı.
İnşaat firması yetkililerince defalarca aranmalarına rağmen kararlarından dönmeyen işçilerden ikisi, vincin ucuna kadar giderek bir süre orada oturdular. 
Haber verilmesinin ardından inşaat alanına gelen firma sahibi, cep telefonu vasıtasıyla, işçilerle görüntülü konuştu. Firma sahibinin, ücretlerinin ödeneceği sözünü vermesi üzerine işçiler 2.5 saatin ardından aşağı indi.

Görüntü Dökümü
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-Vinçin tepesinde duran işçilerden detay görüntü
-İşçilerin vinçin üstünde yürümesi
-İşçilerin vinçin uçuna geçmesi
-Bir işçinin telefon ile görüntülü arama konuşması
-İşçilerin vinçten inişi
-Genel ve yakın detaylar

 


 

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