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(Geniş haber) BEYOĞLU'NDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGININ ŞÜPHELİSİNE 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas "kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış...

GÜNDEM 19.12.2019, 12:43
(Geniş haber) BEYOĞLU'NDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGININ ŞÜPHELİSİNE 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas "kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs", " mala zarar verme" "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamalarından toplamda 40 yıl hapis cezası aldı. Sanık Yusuf Elmas ise suçlamalardan beraat etti. 
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Elmas getirildi. Özkan Elmas'ın amcası tutuksuz sanık Yusuf Elmas ise duruşmaya katılmadı. Sanık Özkan Elmas'ın avukatları ve yangından yaralı olarak kurtulan mağdur Ramazan Cingözce "şikayetçi" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

"BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM "
Sanık Özkan Elmas son savunmasında, "Ben bu olayı kasten işlemedim.  Sadece kızgınlık sonucu yatmış olduğum kanepeye zarar vermek istedim. Arkadaşlarımla aramda bir husumet yoktur. Ben kimseyi gözetlemedim, tasarlamadım, plan yapmadım. Kimseyi öldürmek istemedim.  Buraya geldiğimde, ölen arkadaşlarımın ailesinin acını arttırmamak için kendimi savunmayacaktım. İfade vermeyecektim. Ama avukatlarım ısrar etti. 4 tane arkadaşım vefat etmiştir. Onların vicdanı rahat edecekse en ağır cezayı almak istiyorum." diye konuştu.

"SEN CANİSİN OĞLUM "
Karar açıklanmadan önce verilen arada yangında yaşamını yitiren Murat Kayacan'ın yakını, sanık Özkan Elmas’a "Sen canisin oğlum. Sen canımızı yaktın. 4 kişiyi öldürdün" diye seslendi.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE TOPLAMDA 40 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti verilen aradan sonra kararını açıklayarak, sanık Özkan Elmas'a "Kasten adam öldürme"  suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanık Özkan Elmas’ı "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ise ayrı ayrı 2 kez 18'er yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Özkan Elmas'ı "Mala zarar verme" suçundan 2 yıl, "Genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Özkan Elmas'ın amcası sanık Yusuf Elmas'ın ise "Suçluyu kayırma" suçunu işleme kastıyla hareket ettiği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Özkan Elmas'ın söz konusu binanın üç numaralı dairesinde 8 kişiyle birlikte kaldığı, mağdur Ramazan Cingözce ile sanık Özkan Elmas'ın ev temizliği konusunda tartıştıkları anlatılmıştı. İddianameye göre, Özkan Elmas eve gelmeyip temizliğe katılmaması üzerine arkadaşları Elmas'ın eşyalarını odadan çıkarmıştı. 3 Mart 2019 günü de Özkan Elmas eve gelip  durumu gördü, bir süre kaldıktan sonra gece saat 03.00 sıralarında evden ayrılmıştı. İddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın saat 06.00 sıralarında evde Ender Güncü, Ramazan Cingözce, Yunus Akyüz, Murat Kayacan, Ersin Büker ve Muhammed Gür uyudukları sırada, eve giderek yaptığı plan gereği evi ateşe verdiği ve yangının evi sarması üzerine kaçtığı belirtilmişti. Ender Güncü'nün can havliyle camı kırıp binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak kurtulduğu, Ramazan Cingözce'nin ise müdahale sonucu binadan yaralı olarak kurtarıldığı belirtilen iddianamede, diğer 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Sanık Özkan Elmas'ın 4 kişiyi, "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ayrıca yaralanan 2 kişiye yönelik "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıla, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla, "Mala zarar verme" suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Sanık Özkan Elmas'ın Hatay'a kaçmasına yardım ettiği iddia edilen amcası şüpheli Yusuf Elmas'ın ise "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım" suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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