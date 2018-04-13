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 - (geniş haber) BEŞİKTAŞ'TA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ 

* Okuldaki eğitime bir gün ara verildi Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay nedeniyle okuldaki eğitime bir...

 - (geniş haber) BEŞİKTAŞ'TA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ 

* Okuldaki eğitime bir gün ara verildi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay nedeniyle okuldaki eğitime bir gün ara verildi.
Ortaköy Aydınlık sokaktaki Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı saat 09.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı sokaktaki bir araçta da çarpan molozlar nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi. Olay esnasında sokakta ve araçların içerisinde herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir faciayı önledi. 

LİSEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Zabıta ekipleri çökmenin yaşandığı sokağa şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatılırken, Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise eğitime bir gün ara verildi. 
Aracı toprak altında kalan Murat Polat, "Sabah geldik aracımızın kullanılamaz hale geldiğini gördük. Aracım pert oldu. Aracımın kaskosu da yok" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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Çöken istinat duvarından görüntü
Duvarın altında kalan otomobiller
Yola devrilen toprak ve molozlar
İtfaiye ve zabıta ekiplerinin çalışmaları
Aracı zarar gören şoför ile röp.
Araçların kaldırılması
Genel ve detaylar
 

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