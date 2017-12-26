(Geniş Haber) BAYRAMPAŞA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul

Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki plastik deposunda yangın çıktı. Alevler yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Çiftehavuzlar Caddesi üzerinde bulunan sanayi sitesinde, 5 katlı binanın 3. katındaki plastik hammadde deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yoğun dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Bayrampaşa, Davutpaşa, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Siteden görüntü

-Çıkan dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Merdiven uzatarak içeri girmeleri

-Toplanan vatandaşlar

-Detaylar

26.12.2017 - 10.03 - Haber Kodu : 171226021

26.12.2017 - 10.28 - Haber Kodu : 171226026