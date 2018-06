(geniş haber)- BAŞBAKAN YILDIRIM: BUGÜN İTİBARIYLE ASKERİMİZ MENBİÇ'TE GÖREVE BAŞLADI

*Başbakan Binali Yıldırım,

"Bugün itibarıyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsarlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerikayla birlikte yapıyorlar"

"Son iki yılda ortaya koyduğumuz terörle mücadelede büyük mesafeler katettik. Yurt içinde bütün terör yuvalarını dağıttık, elhamdülillah her köşesi, her karış toprağımız bugün güvenli hale geldi, belini kırdık"

"Türkiye'de Kürtlerin de Türklerin de hepimizin sorunu PKK, bölücü terör sorunu. FETÖ, DEAŞ terör sorunu. Bunların tamamı proje örgütleridir"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün itibarıyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsarlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerikayla birlikte yapıyorlar" dedi.

Başbakan Yıldırım, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle biraya geldi.

"Size bir haberim var" diyen Yıldırım, "Az önce konuştum Genelkurmay Başkanımızla. Biliyosunuz Fırat Kalkanı'nı yaptık. O bölgeyi DEAŞ'ten, YPG -PYD'den temizledik. Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i temizledik. Bakın 'Bunları niye yapıyorlar?' diyorlar. Niye yapıyoruz biliyor musunuz? El -Bab'ta, Cerablus'ta Afrin'de bu PKK uzantısı PYD-YPG teröristleri oradaki Arapları, Kürtleri, Türkmenleri, Ezidilere ceza veriyorlar. Evlerini ellerinden alıyorlar. Çocukları askere alıp küçük yaşta ellerine silah veriyor. 350 bin kişi evini terk edip bir kısmı Türkiye'ye bir kısmı Ürdün'e geçti. Biz bu hareketa yaptıktan sonra Türkiye'den 180 bin Suriyeli kardeşimiz gittiler, evlerine geçtiler, yerleştiler. Normal hayatlarına döndüler. Şimdi soruyorlar. Suriyeliler ne olacak? Ne olacağını Fırat Kalkanı'nda Afrin Harekatın'da görüyoruz. Bugün itibarıyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsarlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerikayla birlikte yapıyorlar. Suriye'den ülkemize gelen insanlar keyif için gelmedi" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTTÜK"

Geçen hafta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini ziyaret ettiğini hatırlatan Yıldırım, bayramın ilk günü Tunceli'de olduğunu söyledi.

Tuncelililerle dertleştiğini ifade eden Yıldırım, "Çok güzel izlenimlerle geldim buraya. Oradaki arkadaşların ümidi, heyecanı bizi mutlu etti. Son 2 senedir terörle etkin ve amansız mücadele sonucu artık Türkiye'nin dağında da köyünde de yaylasında da şehirde de ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor, terörün eseri yok." şeklinde konuştu. Yenikapı'da dün yaptıkları mitinge değinen Yıldırım, "Bir kez daha gördük ki İstanbul, Türkiye'nin özeti. İstanbul, bir dünya şehri. İstanbul Yenikapı ruhunu hiç kaybetmemiş, 15 Temmuz'da iradesine, 16 Nisan'da geleceğine sahip çıkan milletimiz, 24 Haziran için çok anlamlı bir mesaj verdi. 16 yıllık iktidarımız boyunca çok önemli kararlar öncesinde bir araya geldik, birlikte hedefler belirledik. Sizlerin katkısıyla desteğiyle ilçelerimizi şehirlerimizi kalkındırdık, Türkiye'yi büyüttük." dedi.

İşsizlik rakamlarının açıklandığını hatırlatan Yıldırım, "Mart ayı işsizlik rakamlarını gördük ki Türkiye işsizliği de aşağı doğru indirmeye devam ediyor. Yüzde 11'i bulan işsizlik oranı yüzde 10,1'e gerilemiş durumda. İş gücüne katılım yüzde 52.5'e çıkmış durumda. Büyük yatırımlarla Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz." dedi.

"YAVRULARIMIZ GELECEĞE ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Bugün itibarıyla askerlerin Münbiç'te de göreve başladığını söyleyen Yıldırım, "Başımıza bir iş gelse, hayatımız tehlikede olsa, ölüm korkusu içerisinde olsak, bize komşularımız kucak açar mı? Açmasalar da biz açarız. Bizim ecdadımızda, kanımızda var. Bizim asaletimiz, düşkünlere, zorda kalanlara yardım etmekten geçiyor. Bu insanlar elbette yurtlarına dönecek. 180 bin kişi gitti. Şimdi oralarda barış oldukça, işler normale döndükçe, elbette gidecekler. Mutlaka gidecekler, yerleşecekler. Çünkü onların orada hatıraları, geçmişleri, hafızaları var. Bize düşen bir an önce Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı, iç savaşı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak. İşimiz budur. Son iki yılda ortaya koyduğumuz terörle mücadelede büyük mesafeler katettik. Yurt içinde bütün terör yuvalarını dağıttık, elhamdülillah her köşesi, her karış toprağımız bugün güvenli hale geldi, belini kırdık. Artık terör örgütü dağa yavrularımızı çıkaramıyor. Yavrularımız geleceğe odaklanmış durumda." diye konuştu.

"BUNLARIN TAMAMI PROJE ÖRGÜTLERDİR"

Yıldırım, "Çok bedel ödedik artık bedel ödemeyeceğiz. Geçmişten gelen ve ülkemize yakışmayan yasakları, haksızlıkları ortadan kaldırdık, her türlü ayrımcılığa ve inkar politikalarına son verdik. Devlet de bölgedeki Kürt kardeşlerimizin konularıyla ilgili çok açılım yaptı fakat bu terör örgütü bunları gölgelemek için elinden geleni yaptı çünkü işler düzelirse onlara ekmek kalmıyor, piyasası tükeniyor, onun için ilk fırsatta yapılanları gölgelemek için şehirlerde, kırsallarda her yerde insanlara korku ve dehşet salmayı ihmal etmiyorlar. Türkiye'de Kürtlerin de Türklerin de hepimizin sorunu PKK, bölücü terör sorunu. FETÖ, DEAŞ terör sorunu. Bunların tamamı proje örgütleridir. Bunların ağababası dışarıdadır. Bunların Kürtler diye bir derdi yok. Kürtlerin bunlar gibi bir sorunu var. Bu sorunu da gündemden çıkarmak bizim boynumuzun borcu. Doğu, batı demeden kazanımlarımızı ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN KAOSA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Yüksekova'daki havalimanına yapılan saldırıları hatırlatan Yıldırım, "Karşı çıktılar, engellediler. Bitince de uçağa atlayıp ilk kullananlar onlar oldu. Oynanan oyunu görelim. Oyun büyük. Oyun Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak. Buna izin verir mi Türkiye? Bu millet buna izin verir mi? Kürtlere devlet kuracaklarmış. Kürtlerin bin yıldır Anadolu'da devleti var. Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak? Kürt, Türk et tırnak gibi. Bin yıldır Çanakkale'de, Galiçya'da, Sarıkamış'ta, Trablusgarb'da beraberiz. Biz biriz beraberiz, iriyiz, diriyiz, birlikte Türkiye'yiz. Gençleri kazanarak, onların eline silah verenlerden onları kurtardık, ellerine kalem veriyoruz, geleceğe umutla bakmalarını sağlıyoruz. Bu memleketin tek bir evladının dahi vazgeçilemez olduğunu, ülkemiz için geleceğimiz için çok değerli olduğunu biliyoruz. Bu kazanımlardan vazgeçmeyeceğiz ve ülkemizin hiçbir şekilde geri götürülmesine, kaosa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Bunu birlikte yapacağız. Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Türkmen'iyle bir olarak beraber olarak bunu başaracağız. Bizi parçalamaya, bölmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu değişimi tamamlamanın tarihi 24 Haziran'dır." diye konuştu.

"ÖNCE DERSİM'İN HESABI VERİLMELİ"

"Hak-Muhammed-Ali hepimizin, 12 İmam hepimizin, Kerbela hepimizin acısıdır." diyen Yıldırım, "Dersim'de yaptıklarının hesabını veremeyenler bugün gidip orada konuşuyorlar. Önce Dersim'in hesabı verilmeli. CHP Edirne'de gidip terör müzahiri bir adayı ziyaret edeceğine önce Dersim'in hesabını versin. Türkiye Dersim'le yüzleşmelidir. Her türlü ayrımcılıkla mücadelede hep beraber olmalıyız. Bizim bütün renklerimiz bir arada daha güzel. Biz aynı mahallede top oynayan, aynı esnaftan alışveriş yapan, aynı camide cemevinde irfan evlerinde saf tutan, aynı cephede şehit olan bir milletin evlatlarıyız. Bizim aramıza nifak tohumları sokmaya kimsenin gücü yetmez.

Özellikle son 30 yıldır kurulan bütün tuzaklara rağmen kenetlendik, bir olduk, beraber olduk. Bunu birlikte başardık. Sizin sağduyunuz ve kararlılığınızla bunu başardık. 'Türkiye'de hak ve hürriyetler bir lütuf değildir' dedik. 'Doğuştan haklarımız var, bu hakları engellemek gibi bir konumda olamayız' dedik.Güneydoğu'ya son 15 yıl içerisinde altyapı üstyapı bakımından 100milyar liralık yatırım yaptık. Doğu'yla beraber ikisi 300 milyarın üzerinde yatırım ediyor, 28 ilimiz. Sadece 8 ilimiz Güneydoğu'da 100 milyar, geriye kalan 20 ilimiz Doğu'yu da katarsak 300 milyar yatırım yaptık. Bunu niye söylüyorum? 2003 yılında AK Parti göreve başladığında kişi başı gelir 3 bin 200 dolardı ortalama ama Güneydoğu'da bu 700 doların altındaydı, arasında en az 5 kata yakın fark var. 15 yıl sonra Türkiye 10 bin dolara geldi, Doğu Güneydoğu 6 bin 500 dolara geldi, aradaki fark neredeyse kapanmaya başladı, 4 kattan yarım kat farka geldi. Niye? Çünkü oraların yıllardan beri kayıpları var. Hakkari'ye gidin, Siirt'e gidin, Şırnak'a gidin, Bingöl'e gidin, Muş'a gidin, Bitlis'e gidin, Iğdır'a, Ağrı'ya, Tunceli'ye, nereye giderseniz gidin İstanbul'un yollarını aratmayacak yollar var, hizmetler var, okullar var, hastaneler var, her şey var.

Peki niye yatırım olmuyordu? Terör yüzünden. Can güvenliği, huzur olmayan yerde kim yatırım yapar? Bu terör örgütünün amacı bölgeyi kalkındırmaksa yaptıkları bu mu? Gerçekleri görelim." diye konuştu.

"ALİ EFENDİMİZ BİZİM HALİFEMİZDİR, BAŞIMIZIN TACIDIR"

Din ve inançların tartışılamayacağını belirten Yıldırım, "Din başımızın üstündedir, eğer dini ağzımızın hizasına getirdiysek felaket başlamış demektir. Dini kabul edersin ve uygularsın, din tartışılmaz. Avrupa'daki mezhep savaşlarını düşünün, 100 Yıl Savaşları'nı düşünün. Ortadoğu'daki mezhep savaşlarını düşünün, ne kazandılar? Acı, acı... Milyonlarca insanın hayatı yok oldu. " dedi.

AK Parti iktidarında 11 Alevi Çalıştayı yapıldığını söyleyen Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: Peki bu çalıştayları yaptık, niye bazı şeyler gerçekleşmedi? Bunu da açık söyleyeyim, sebebini siz biliyorsunuz ama ben tekrarlayayım. Maalesef Alevilikle ilgili o kadar derin görüş ayrılığı var ki Ali'siz Alevilikten tutun, değişik değişik fikirler var. Ancak bu işin esası belli. Ali efendimiz Ehl-i

Beyt'tir, Ali efendimiz Peygamberimizin damadıdır, Ali efendimiz bizim halifemizdir, başımızın tacıdır. Hak-Muhammed-Ali bizim yolumuzdur. Bu esasta olduğumuz müddetçe sorun yok ama buralardan sağa sola sapmalar olduğu zaman sıkıntı var demektir. Şimdi en son şu karara geldik, irfan merkezleri ve cemevlerine de resmi statü tanıyoruz, artık bu tartışmada böylece bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET SİZE YIKTIRMAZ EY HEMŞEHRİM, İŞİNE BAK"

Başbakan Yıldırım, "Bu seçim, taş üstüne taş koyanlarla laf üstüne laf koyanlar arasında geçecek. İki taraf var. Bir, hayatı boyunca laf üstüne laf koymaktan başka bir meziyeti olmayanlar var, bir de çalışmış, çabalamış bu ülkenin büyümesi için, kalkınması için ömrünü vermiş, taş üstüne taş koymuş bir ekip var. İkisi arasında karar vereceğiz, karar sizin, yapım ekibi için 24 Haziran'a hazır mıyız? Yıkım

ekibine 'dur' demeye var mısınız? Bu millet size yıktırmaz ey hemşehrim, işine bak. Bu millet bu kadar kazanımı size heba eder mi? Kolay mı geldik bugünlere?" dedi.

"HDP EĞER SİYASET YAPACAKSA..."

"Yollar, köprüler, hastaneler, okullar var. Diğer kefede bol bol laf var. Bütün kazanımlardan vazgeçelim, bu ülkenin geleceği olan yatırımları iptal etmeyi, durdurmayı vaadedenler var" diyen Yıldırım, "Güneydoğu'da esnafımızı kepenk kapatmaktan ve

onları hayatından bezdiren terör örgütünden kurtaran bir ekip var. Diğer tarafta aday olunca koşa koşa teröre müzahir adamla kucaklaşan bir başka ekip var. Kararı siz verin. Türkiye'nin geleceği neredeyse o kararı verin. Bakın bizim HDP'yle bir sorunumuz yok. Bizim terörle sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Ama HDP eğer siyaset yapacaksa, Türkiye meselelerini takip edecekse, açık ve net şekilde PKK terör örgütünün karşısında durmalıdır, lanetlemelidir, reddetmelidir. Bunu yapmadığı müddetçe Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz, bu kadar açık söylüyorum. 2002'den itibaren sosyal devlet anlayışımızla her insanımızın yanında olduk, engellilerimizin yükünün hafifletilmesi için evde bakım desteği yaptık, engelli rehabilitasyon merkezi açanlara ayrıca ücret verdik. Bugüne kadar şartlı eğitim desteğinden bölgeye 6,5 katrilyon para verdik, helali hoş olsun. Onun için okuma yazma oranı arttı." diye konuştu.

"SOKAKLARA HENDEK KAZIP BOMBALAR YERLEŞTİREN ZİHNİYET KİM?"

7 Haziran seçimlerinden sonra HDP'nin 104 belediye, 81 milletvekili olduğunu anımsatan Yıldırım, şunları söyledi: Ne oldu? Bu kadar milletvekili, bu kadar belediye alınca kafa tutmaya başladılar. 'Hendek kazarız, öz yönetim' Ne öz yönetimi kardeşim? Hadi oradan.

Memleketin yönetimi tektir, Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Çukurlar, hendekler, kıyametler ne oldu? O belediyelerin, 104 belediyenin kaynaklarını siz dağa aktaracaksınız, Kandil'e göndereceksiniz, bu millet de size 'iyi olmuş' diyecek öyle mi? Yağma yok. Bu milletin tek kuruşunu teröre aktaranın gözünün yaşına bakmayız, o kadar açık söylüyorum. O paralar, o

illerin, o ilçelerin daha mamur hale gelmesi için gönderildi. Park yapılması için, su getirilmesi için, yol yapılması için, çöp temizlenmesi için, oradaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının görülmesi için gönderildi. Hangi hakla bu paraları terör örgütüne aktarıyorsun, şantaj vergisi veriyorsunuz. Diyarbakır'a geçen gittim, Paris mi burası neresi diye hakikaten karıştı. Müthiş güzel oldu. O çukurdan, hendeklerden kalan, yıkılan, Şırnak, Nusaybin, Silopi, Cizre, Sur... Hepsini yeniledik. 1 yılda 26 bin konut yaptık. Bütün işler yolunda giderken Kobani'yi bahane ederek sokakları kana bulayan, suçsuz masum sivilleri linç eden zihniyet kim biliyorsunuz. 16 yaşındaki Yasin Börü'yü, hayatının baharında şehit olan Aybüke, Necmettin öğretmenleri, nice polis, nice askeri genç yaşında şehit eden kim? Bu bölücü terör örgütüdür. Sokaklara hendek kazıp bombalar yerleştiren zihniyet kim? PKK ve onun uzantılarıdır. Gençlerin geleceğini çalan Diyarbakır'da 3 yaşındaki bebeği 1,5 ton bombayla katledenler insan olamaz, insan değil. Hastaneleri, okulları yakanlar, camileri bombalayanlar, mukaddes kitabımızı oraya buraya atanlar, bunlar insan olamaz, Müslüman da olamaz. Bunların DAEŞ'dan farkı ne?

