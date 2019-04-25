(Geniş haber) BAŞAKŞEHİR'DE ARAÇ BENZİNLİĞE DALDI, FACİADAN DÖNÜLDÜ

*O anlar kamerada

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()

Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasına çarpan otomobil yan yatarken, sürücü ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Başak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 GC 1459 plakalı araç sürücüsü Abdullah Demirci (20) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Süratli olduğu öne sürülen araç kontrolden çıkan otomobil benzinlik önündeki kaldırıma ardından da akaryakıt pompasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken araç sürücü Abdullah Demirci yaralandı. Yaralanan sürücü Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma, ardından akaryakıt pompasına çarptıktan sonra yan yattığı görülüyor. Güvenlik kamerasına çalışanların panik içinde koşturduğu da yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Aktüel görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Genel ve detaylar