(Geniş haber) BANKA ÖNÜNDE GASP ETMEK İSTEDİKLERİ KİŞİYİ VURUP KAÇTILAR 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()

Tuzla'da bankadan çıkan bir kişiyi gasp etmek isteyen silahlı kişiler, banka güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine soymak istedikleri kişiyi vurarak kaçtı.

Olay Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bankanın önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bankaya 200 Bin TL yatırmak için gelen bir lojistik firmasının yöneticisi M. T.'nin (53) çantasını 2 kişi almaya çalıştı. M.T silahlı olan soygunculara direnmeye başladı. Banka güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine gasp etmek istedikleri M.T'yi bacağından vuran saldırganlar geldikleri aracı da olay yerinde bırakarak kaçtı. Para dolu çantayı da alamayan saldırganlar kaçarken, bankanın güvenlik görevlileri olayı polise bildirdi. M. T. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırdı. Bankanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelileri yakalamak İçin çalışma başlattı. Ayağına 2 kurşun isabet eden M.T.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki

-Polis arabaları

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Olay yerindeki şüpheli siyah araç

-Genel ve detay

