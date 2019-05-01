(Geniş Haber)BAKIRKÖY'DE 1 MAYIS KUTLAMALARI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK-YILMAZ BEZGİN / İSTANBUL,()

Bakırköy Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları grupların ve vatandaşların alana gelmesiyle başladı. Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlamalarına gittikleri sırada geçirdikleri kaza sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle konser programında değişiklik yapıldı. Sahneye DİSK Korosu ve Vardiya Müzik Topluluğu çıkarak, türkü ve marşlar söyledi.

EKREM İMAMOĞLU DA KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da miting alanına geldi. Eşiyle birlikte platforma çıkan İmamoğlu, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganı attıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, “Emekçi kardeşlerim alın terinizin, bileğinizin bayramı kutlu olsun. Sizlerle bir arada olmaktan ötürü çok mutluyum. 1 Mayıs'ın tadını almış bir kardeşinizim. İnşallah şehrimizde 1 Mayıs'ı doya doya özgürce, mutlu bir biçimde, hep birlikte bir arada olduğumuz günlerde kutlamak dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını aldığınız günlerde hep birlikte olmak dileğiyle hepinizi kucaklıyorum. Bugün hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Ardından HDP Eş Genel Başkanları Sezgin Temelli ve Pervin Buldan platforma çıkarak, alanı selamladı.

"BU ÜLKENİN GÜVENCESİ BİZİZ"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da konuşma yaptı. Çerkezoğlu, “Bu ülkenin geleceğinin güvencesi biziz. Çok iyi biliyoruz ki, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, inançlının, inançsızın, yani bütün ezilenlerin ve emekçilerin birliği, bu ülkenin aydınlık geleceğinin biricik teminatıdır" ifadelerini kullandı.

“ÜRETEN BİZİZ YÖNETEN DE BİZ OLACAĞIZ"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Aysun Gezen ise, emekten, barıştan, demokrasiden, laiklikten yana olanların ittifakını kuracaklarını söyledi. 1 Mayıs meydanlarından aldıkları güçle aydınlık yarınları emeğin birleşik mücadelesiyle kuracaklarını belirten Gezen, "Üreten biziz, yöneten de biz olacağız" dedi. Lösemi hastaları için herkesi kan bağışı yapmaya çağıran Gezen, “Öykü Alin'i hepiniz tanıdınız, bizim iki üyemizin sevgili çocuğu. Öykü Alin çok zor musibet türüyle mücadele ediyor. Öykü Alin gibi onlarca çocuk, onlarca hasta da lösemi ile mücadele ediyor. Bizim gibi dayanışma örgütlerinin bir görevi de yaşatmaktır. Hepinizi hem Öykü Alin için, hem de lösemi hastası herkes için kan bağışı yapmaya, kobay olmaya çağırıyoruz. Dayanışma yaşatır" şeklinde konuştu.

Türkçe ve Kürtçe olarak 1 Mayıs metninin okunmasının ardından kutlamalar sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu konuşma

-Arzu Çerkezoğlu konuşma

-Aysun Gezen ve Emin Koramaz konuşma

-Genel ve detaylar



