(GENİŞ HABER) BAKAN SOYLU:(FETÖ İLE MÜCADELE) 2017'DE 48 BİN 305 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIR

- "FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017 yılı içinde 48 bin 305 kişi tutuklandı. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık 3 katıdır. Tek başına bile bu rakamlar konunun vahametini ortaya koymaya yeterlidir."

-"PKK ile mücadelede 2017'de bin 700'ün üzerinde sığınak ve barınak imha ettik. Bu bir önceki yılın 2 buçuk katı kadar miktar. Ton ton takip ediyoruz. Bir teröriste ne kadar erzak lazım, kışın ne kadar erzak yer? Biz onu hareketsiz hale nasıl getirebiliriz? Bunun çabasını ortaya koymaya çalışıyoruz."

-"Terör ülkemizin birliğine ve beraberliğine nasıl yönelmişse, uyuşturucu da ülkemizin gelecek nesillerinin beyinlerine yönelik terörizm hadisesidir. 2015 yılında uyuşturucudan ölen sayısı 520. 2016 yılında 920. Bugün binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. 2017 rakamlarını tam alamadık. Bu tehdit değil de nedir?"

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Haliç Kongre Merkezi'nde "Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı" düzenlendi. 3'üncüsü düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra muhtarlar ile Zabıtalar katıldı.

(PKK İLE MÜCADELE) BİR BUÇUK YILDIR SAHANIN HER TARAFINA BASIYORUZ

Toplantıya başkanlık eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada konuştu. Sözlerine, "Dünyanın yeni hali önümüzde durmaktadır. Paris, ağır silahların kendi caddelerinde dolaştığı bir şehir haline dönmüştür. New York, Hamburg ve Berlin, dünyada yeni bir süreç oluşmaktadır" diyerek başlayan Soylu şöyle devam etti: Bu sene bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi özellikle büyük şehirlere sızmaya çalışacak sözde terör örgütlerinin kişileridir. Diyarbakır'dan, Şırnak'a, Ege'den Akdeniz' e kadar her yer. Biz bir buçuk yıldır sürekli basıyoruz. Sahanın her tarafına basıyoruz. Dağlarda kendilerine alan bulamayan teröristler, kış üstlenmesini yapamayacaklarını anlayan teröristlerin bir kısmı şehirlerde, özellikle daha çok göç alan bölgelerde 'kendimizi gizleyebilir miyiz?' diye arayış içinde olduklarını biliyoruz. Bütün şehirlerimizde buna ait operasyonlara hız kesmeden devam ediyoruz.

"İŞİMİZİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Soylu 2017 yılında FETÖ'den 48 bin 305 kişinin tutuklandığını belirterek, "Türkiye'de güvenlik konusunda bir milat olan 15 Temmuz hadisesini hep beraber yaşadık. Devleti bir virüs gibi saran FETÖ terör örgütünün darbe girişimini 16 Temmuz sabahı bastırdık. Ancak kamuda yarattığı, özellikle bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı inkar edemeyiz. FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017 yılı içinde 48 bin 305 kişi tutuklandı. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık 3 katıdır. Tek başına bile bu rakamlar konunun vahametini ortaya koymaya yeterlidir. Nitelikli personel gerektiren kadrolarda oluşan açık ve ülke güvenliğini tesis etme gerekliliği hepimizin omuzlarındaki yükü kat be kat arttırmıştır. Bizim görevimiz, hepimizin görevi kapımıza 'tadilat nedeniyle kapalıyız' diye bir yazı yazabilmek gibi bir şansımız yok. İşimizi yapmak zorundayız. Bu zorlukları hep beraber atlattık, atlatıyoruz" dedi.

"BİR TEK KURUŞ VERMEDEN 114 TANE KENDİ YAZILIMIMIZI YAPTIK"

Soylu ayrıca, 2018 yılı için yapılan çalışmaları anlattı. Emniyet ve jandarma personeli için bir iletişim programı geliştirdiklerini anlatan Soylu, "Teknoloji kullanımını ve teknik kapasitemizi arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak oldu. Bu noktada bakanlık olarak önemli bir seviye yakaladık. Yerli teknolojilere ağırlık veren ilaveler yaptık. Bu son bir buçuk yılda çalışma arkadaşlarımızın övüneceği en büyük işlerden bir tanesidir. Bir tek kuruş vermeden 114 tane kendi yazılımımızı yaptık. İnşallah yakın zamanda bütün Jandarma ve polislerimiz, emniyet ve valilerimizin çok rahat bir şekilde kullanabileceği WhatsApp gibi bir sistemi kendi bakanlığımızda çalışan arkadaşlarımız yaptı. Bütün testleri bitti. İlerideki günlerde bunu kendi iç işleyişimizde bununla beraber sağlama fırsatına sahip olacağız" diye konuştu.

"2016 YILINA GÖRE PKK'YA KATILIM YÜZDE 80 ORANINDA AZALDI"

Terör örgütleri ile mücadelede alınan sonuçları açıklayan Soylu, "Aldığımız sınır güvenlik tedbirleri ve yol kontrolleri sayesinde kaçakçılık 2017'de ciddi biçimde azaldı. Organize suçlarla mücadelede operasyon sayımızı bir önceki yıla göre iki kat arttırdık. PKK ile mücadelede 2017'de bin 700'ün üzerinde sığınak ve barınak imha ettik. Bu bir önceki yılın 2 buçuk katı kadar miktar. Ton ton takip ediyoruz. Bir teröriste ne kadar erzak lazım, kışın ne kadar erzak yer? Biz onu hareketsiz hale nasıl getirebiliriz? Bunun çabasını ortaya koymaya çalışıyoruz. Eylem hazırlığındaki 113 teröristi kimsenin canını yakmadan etkisiz hale getirdik. 697 yakın olay engellendi. 2016 yılına göre PKK'ya katılım yüzde 80 oranında azaldı" şeklinde konuştu.

"UYUŞTURUCU ÜLKEMİZİN GELECEK NESİLLERİNİN BEYİNLERİNE YÖNELİK TERÖRİZM HADİSESİDİR"

Bakan Soylu uyuşturucuyla mücadele hakkında ise şöyle konuştu: Terör ülkemizin birliğine ve beraberliğine nasıl yönelmişse, uyuşturucu da ülkemizin gelecek nesillerinin beyinlerine yönelik terörizm hadisesidir. Ben rakamları görüyorum. Bu rakamları bazen ifade ediyorum. Bazen ifade etmekten, kendime söylemekten, arkadaşlarımızla söyleyip, söylememe konusunda çekiniyoruz. 2015 yılında uyuşturucudan ölen sayısı 520. 2016 yılında 920. Bugün binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. 2017 rakamlarını tam alamadık. Bu tehdit değil de nedir? Şu anda yaklaşık 49 bin kişi uyuşturucudan cezaevinde. Sadece Ankara'da 2017 yılında tutuklanan uyuşturucu satıcısı sayısı 1610. İstanbul'da keza aynı rakamlar.

