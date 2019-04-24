 (Geniş haber) BAKAN KURUM:  RİSKLİ GÖRÜLEN ALANLARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLATACAĞIZ

Haber-Kamera: Murat DLİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de çöken binanın bulunduğu mahallede incelemeler yaptı. Bölgede geoteknik rapor hazırlandığını belirten Bakan Kurum, "Çalışmalar sonrasında riskli görülen alanlarda kentsel dönüşüm başlatacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de çöken binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı. Bakan Kurum daha sonra burada açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, can güvenliği sebebiyle boşaltılan binalardaki vatandaşların misafirhanelerde ve otellerde misafir edildiğini belirterek, her türlü yardım ve desteğin İstanbul Valiliği ve Kağıthane Belediyesi koordinasyonunda yapıldığını söyledi. Bölgede yıkılan iki bina dahil 26 binanın boşaltıldığını belirten Kurum, "Bölgede bir geoteknik rapor hazırlatıyoruz. Bu geoteknik rapor neticesinde de binaların durumlarını tespit etmiş olacağız. Aynı zamanda Kartal Orhantepe'de yapmış olduğumuz gibi binalarımızın risk analizini de yapıyoruz. Ekibimiz de bu yönde çalışıyor. Hem çıkacak geoteknik neticesinde hem de alacağımız bu riskli binaların tespiti neticesinde kentsel dönüşüm projesini burada başlatacağız." dedi.

"BİZİM MAHALLE KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITACAK PROJE OLACAK"

Bakan Kurum, "Bu proje çerçevesinde görünen o ki aşağı yol ile yukarıdaki Talatpaşa Caddesi içerisinde kalan ve 68 binada 600 konutu ilgilendiren alanda tespitlerimizin yapılmasına müteakip riskli binalarımızın tespit edilerek yıkılması ve akabinde de kentsel dönüşüm projesini bu bölgede yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla da bu noktada görüşmelerimizi hem belediyemiz hem de valiliğimiz yürütüyor ve çıkacak rapora göre de bu kentsel dönüşüm projesinin sınırlarını belirlemiş olacağız. Yapacağımız proje az katlı, yatay mimari esaslı, bizim mahalle kültürümüzü yansıtacak proje olacak." dedi. Kurum, olayda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ekledi.

"SAVCILIĞIMIZ GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPACAKTIR"

İstanbul'un tüm ilçelerinde riskli bulunan alanlarda kentsel dönüşüm projesinin hızlı şekilde uygulanacağını belirten Kurum, ülke genelinde riskli alanların tespiti için valiliklere genelge gönderildiğine söyledi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kurum, bir gazetecinin, "İnşaat firmasıyla ilgili bir soruşturma açıldı mı?" sorusunu, "İnşaat firmasıyla alakalı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz savcılığımıza suç duyurusunda bulundu. Savcılığımız gerekli incelemeyi yapacaktır. Gerekli incelemeye müteakip de firmanın bir suçu varsa hukuken bu yapmış olduğu inşaattan veya eksikliğinden kaynaklı problemleri savcılık kararı neticesinde gereği yapılacaktır." diye yanıtladı.

"PROJELERİ BELEDİYELERİMİZLE EL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE YÜRÜTECEĞİZ"

Bakan Kurum, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Biz Türk milleti olarak zaten mahalle komşuluk ilişkisini ön plana çıkaran, aynı camide aynı yeşil alanda oynayan, ibadet eden milletiz. Dolayısıyla bu değerlerimizi korumak zorundayız. Bizi bir, beraber tutan değerler bu değerler. O anlamda biz de bakanlık olarak TOKİ ile hem kentsel dönüşüme destek vereceğiz, hem finansman desteği vereceğiz, hem yapım desteği vereceğiz. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle 4 milyar liraya kadar yüzde 50 hibe faiz desteği olmak üzere yine destek vereceğiz ve bu projeleri belediyelerimizle el birliği içerisinde yürüteceğiz." Geoteknik raporda zeminin riskli olup olmadığının anlaşılacağına dikkati çeken Kurum, "Görünen o ki zeminde öyle bir sorun söz konusu değil. Altyapıyla ilgili bir sorun varsa bunun da tespitlerini yapacağız. Burada uzun süre beklemekten kaynaklı istinat duvarının göçmesi söz konusu. Bu göçmede yapılan istinat duvarında imalat hatası olup olmadığı yine yapılacak tespitler neticesinde çıkacak." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Murat Kurum'un gelişi

-Bakan Kurum'un çökmenin yaşandığı alanda inceleme yapması

-Bakan Kurum'un açıklamaları

-Genel ve detaylar



