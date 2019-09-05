(Geniş Haber)BAHÇEŞEHİR'DE PEÇETE İMALATHANESİNDE YANGIN 

Haber-Kamera: Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Bahçeşehir'de üç katlı bir peçete imalathanesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir ISISO Sanayi Sitesi'nde bulunan üç katlı peçete imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden imalathane çalışanları, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İmalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

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-İmalathaneden görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Vatandaşlardan görüntü

-genel ve detaylar



