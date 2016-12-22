(geniş haber) AVRASYA TÜNELİ'NDEN İLK GEÇİŞLER BAŞLADI

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Hasan YILDIRIM- Uğur AYAZSIN / İSTANBUL

Asya ile Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nden ilk araç geçişleri Kazlıçeşme ve Göztepe'den eş zamanlı olarak sabah 07.00'den itibariyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Salı günü açılışı gerçekleştirilen ancak Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanamadığı için trafiğe açılamayan Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler Kazlıçeşme ve Göztepe güzergahından eş zamanlı olarak saat 07.00 itibariyle başladı.

SÜRÜCÜLERE ÇİÇEK VE ANAHTARLIK

Sürücüler sabah 07.00'da geçiş için tüneli kullanmaya başladı. Dubaları kaldırmasıyla araç geçişine açılan Avrasya Tüneli'nden ilk geçen sürücülere çiçek, güvenlik broşürü ve anahtarlık hediye edildi.

AVRASYA TÜNELİ HAKKINDA

Kazlıçeşme-Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneliyle iki kıta arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek

Tünelde maksimum hız saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri yılbaşına kadar otomobil için 15 minibüsler için ise 22,50 Türk Lirası olacak.

Görüntü Dökümü:

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- Tünelin içinden görüntüler

- Tünelin içinden Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş

- Tünelin içinden Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş

ANADOLU YAKASI

-Tünel girişinin açılması

-Tünele giriş yapan araçlar

-OGS ve HGS gişelerinden geçişler

-Geçiş ücretleri

-Görevlilerin sürücülere çiçek, güvenlik broşürü ve anahtarlık hediye etmesi

AVRUPA YAKASI

-Tünel girişinin açılması

-Tünele giriş yapan araçlar

-OGS ve HGS gişelerinden geçişler

-Geçiş ücretleri



22.12.2016 - 07.16 Haber Kodu : 161222007

22.12.2016 - 08.05 Haber Kodu : 161222008

22.12.2016 - 08.39 Haber Kodu : 161222009

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