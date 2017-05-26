(GENİŞ HABER) ATAŞEHİR'DEKİ REZİDANSTA YAŞANAN HAREKETLİLİK SON BULDU

* POLİS, SİLAHLI 1 ŞÜPHELİYİ İKNA YOLUYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİKTEN SONRA GÖZALTINA ALDI.
Ramazan EĞRİ - Uğur AYAZSIN, İstanbul
Dumankaya İkon Rezindansta yaşanan hareketlilik son buldu. Yaklaşık 1 saat süresince Özel Harekat Polislerinin önlem aldığı Rezidansta silahlı bir şüpheli ikna edilmek suretiyle gözaltına alındı. Rezidansın 13. katında Saat 16.00 sıralarında başlayan olay, 5 saat sonra müzakereci polislerin iknaları sonucunda son buldu. Rezidanstan çıkarılan 26 yaşındaki Kenan Yekün'ün hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Polisin müzakareleri sonucunda alkollü de olduğu bildirilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Şüphelinin cama çıkması
-Polisin ikna çabası
-Özel Harekat Polisleri
-Çevredekiler
-Özel Harekat Polislerin binaya girip çıkması
-Şüphelinin binadan çıkartılması
-Şüphelinin polis aracıyla götürülmesi
-İtfaiye ve ambulans
-Yekün'ün fotoğrafı
-Genel ve detay