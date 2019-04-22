(Geniş haber) ATAŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL

Ataşehir, D-100 karayolunda İETT otobüsü önünde seyreden çöp kamyonuna çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralanırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 12.30 sıralarında D-100 karayolu Yenisahra mevkii Kadıköy istikameti yan yol üzerinde meydana geldi. Metin Üze yönetimindeki 34 TP 7705 plakalı İETT otobüsü, önünde seyreden Ali Balcı yönetimindeki 34 NC 0376 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Kazada İEET otobüsünde bir kişi, çöp kamyonunda ise 3 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan İETT şoförü Metin Üze, "Araba durmadı. 1 yaralı var." dedi. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otobüs

-Kaza yapan çöp kamyonu

-İETT şoförü ile röp

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

-Ambulanstaki yaralı

-oluşan yoğun trafik

-Genel ve detay