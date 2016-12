(GENİŞ HABER) - ASLI ERDOĞAN VE NECMİYE ALPAY HAKİM KARŞISINDA

* Yazar Aslı Erdoğan,

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ile dilbilimci-yazar Necmiye Alpay'ın aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Gazetenin yayın danışma kurulu üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan Aslı Erdoğan savunmasında, "Ben sadece yazarım. Yazdıklarım dışında hiçbir şeyden sorumlu değilim" dedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ile tutuksuz sanıklardan Eren Keskin katıldı. Diğer sanıklardan duruşmaya katılan olmadı. Duruşmaya, Aslı Erdoğan'ın annesi Mine Aydostlu, CHP'li milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu ve Selina Doğan'ın yanısıra Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre konsolosluk temsilcileri ile çok sayıda kişi de izleyici olarak katıldı.

"BEN SADECE YAZARIM"

İlk savunmayı Aslı Erdoğan yaptı. Hayatında ilk kez mahkemeye çıktığını belirten Erdoğan, "Ben savaş karşıtı, anti-militarist meşru müdafaa bile olsa insan öldürmeyi asla kabul etmeyen, et bile yemeyen bir kişiyim" dedi. 5 yıldır gazetede yayın danışma kurulu üyesi olarak adının yazdığını belirten Erdoğan, "Özgür Gündem gazetesi verilen izin doğrultusunda faaliyet gösteren, her nüshası basın savcılığınca denetlenen bir gazetedir. 2011'den bu yana gazetede edebi yazılar yazıyorum. 2013'te gazeteden ayrıldım, ara ara yazmaya devam ettim. Her ne kadar gazete künyesinde danışma kurulu üyesi olarak adım kayıtlı olsa da fiilen hiçbir danışma kurulu üyeliği yapmadım. Kurul olarak da hiç toplanmadık. Kaldı ki danışma kurulları, gazetenin yayın politikasını belirleyebilen inisiyatif sahibi organlar olmayıp danışma niteliğinde faaliyet gösteren birimlerdir. Gazete yönetimi isterse danışır, isterse danışmaz" dedi. KCK'nin açılımını bile bilmediğini ifade eden Erdoğan, "Bugüne kadar yazdığım yazılardan hiçbirisinden dolayı hakkında dava açılmadı. Sadece kimden gelirse gelsin şiddete karşı çıktığım ve insan merkezli yazı yazdığım için oluşturulan PKK/KCK torbasına atıldım. Gazetede mahlasla yazı yazan kişilerin kimliklerini bilme olanağım yoktur. Yayın politikasını, manşeti gazetenin editörü belirler. Kimseden emir ve talimat almadım. Hukuk, sadece devleti değil, bireyi ve toplumu korumakla yükümlüdür. Uluslararası düzeyde pek çok eserim var, bir çok ödülüm var. Hayatımda hiç Kandil'e gitmedim. PKK terör örgütü üzerine tek satır yazı yazmadım. Ben sadece yazarım, yazdıklarım dışında hiçbir şeyden sorumlu değilim" diye konuştu.

NECMİYE ALPAY: TUTUKLAMA İNFAZA DÖNÜŞTÜ

Erdoğan'ın savunmasının ardından dilbilimci-yazar Necmiye Alpay sanık sandalyesine alındı. Alpay savunmasında, Özgür Gündem'de danışma kurulu üyesi ve bir günlük genel yayın yönetmenliği yaptığı için yargılandığını belirterek, "Ben sadece ifade özgürlüğünü savunduğum için ve bu yaklaşımla danışma kurulu üyeliğini kabul ettim. Şeklen de bir günlük yayın yönetmenliği yaptım. Her ikisi de tamamen kağıt üzerinde, şekli bir husustur" dedi.

Danışma kurulundaki kişilerle hiç toplantı yapmadıklarını da söyleyen Alpay, "Bugüne kadar yazdığım hiçbir yazıdan dolayı tatbikata uğramadım. 4 aydır tutukluyum. Bir anlamda yargısız infaza uğradım. Tutuklama infaza dönüştü. Tahliye ve beraatimi talep ederim" dedi.

EREN KESKİN: SEMBOLİK OLARAK ADIMIN YAZMASINA OLUR VERDİM...

Tutuksuz sanık avukat Eren Keskin ise "İnsan hakları savunucusuyum. Gazetede üç yıl genel yayın yönetmenliği yaptım. Ancak ben avukat olmam ve işlerimin yoğun olması nedeniyle sembolik olarak adımın yazılmasına olur verdim. Sadece künyede ismim olduğu için hakkımda 140 ayrı dava açıldı. Ömründe şiddeti savunmamış, düşünce özgürlüğünü savunan kişiler burada örgüt yöneticiliğiyle suçlanıyor" diyerek suçlamaları reddetti. Sanıkların savunmalarının ardından avukatları beyanda bulunmak için söz aldı. Duruşma devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Akut "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüphelinin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.