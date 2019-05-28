(Geniş Haber)ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KAYBOLAN 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Sultangazi'de Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Serinlemek için girdikleri barajda boğuldukları anlaşılan çocukların cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olay, 13.30 sıralarında Sultangazi Kent ormanı içerisinde bulunan Alibeyköy barajında meydana geldi. İddiaya göre; serinlemek için baraja giren Hakan Y. (14) ile Ahmet A. (13) bir süre sonra barajda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri barajda kaybolan iki çocuk için arama-kurtarma çalışması başlattı. Dalgıç ekiplerinin barajda yarım saat süren araması sonucu Hakan Y. ve Ahmet A'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Çocukların cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dalgıç ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Arama çalışmaları

-Çocukların çıkarılışı

-Ambulansa götürülmeleri

-Genel ve Detaylar









