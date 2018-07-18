(GENİŞ HABER) ADNAN OKTAR TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

*Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 59 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 59 kişi, "Örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarının da aralarında bulunduğu 7 ayrı suçtan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 92'si emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

40 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu grup, öğle sıralarında adliyenin nezaretine alındı. Şüphelileri, Başsavcı vekili Hasan Yılmaz'ın koordinasyonunda görevli 40 savcı sorguladı.

Şüphelilerden Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 59 kişi, savcılık sorgularının ardından, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Nitelikli cinsel saldırı", "Şantaj", "Malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "Cebir, şiddet, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.



TUTUKLAMA MÜZAKERESİNDE FAZIL SAY DETAYI

Savcılığın tutuklama müzakeresinde, A-9 televizyonunda dini değerlere aykırı şekilde programlar yapıldığı belirtilerek, "Kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla örgüt elemanı avukatların piyanist Fazıl Say hakkında milli değerleri aşağıladığı iddiasıyla kamu davasının açılmasını sağladığı ve davayı takip ettikleri" belirtildi.

SİLAHLANDILAR SUÇLAMASI

Çocuk mağdurların ifadelerine de yer verilen tutuklama müzakeresinde, şüpheliler hakkında bilgiye de yer verildi. Adnan Oktar'ın örgütün mutlak lideri olduğu kaydedilen tutuklama müzakeresinde, "Adnan Oktar kurmuş olduğu örgütü; dini değerlere zarar vermek, toplumun yapısını bozmak, haksız elde ettikleri kazançları meşrulaştırıp lüks bir hayat sürmek şeklinde yapılandırmıştır. Birçok örgüt mensubu ise gerçeğe aykırı kuyumculuk faaliyetleri üzerinden alınan ruhsatlarla silahlandırılmışlardır" denildi.

Adnan Oktar'ın örgüt elemanlarını 'Mehdi' olduğuna inandırdığı belirtilen tutuklama müzakeresinde, Adnan Oktar'ın örgütün kurucusu ve lideri olduğu, yaşı küçük iki kıza yönelik cinsel istismar eylemlerini gerçekleştirdiği savunuldu.

Tutuklamaya sevk edilen Ulviye Didem Ürer'in 'Dido' kod adını kullandığı, örgütün iki numaralı yöneticisi olduğu, Kandilli'deki Dragos adı verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile birlikte yaşadığı, Adnan Oktar'ın talimatıyla örgütten ayrılanları karalamak amacıyla montajlı resimleri internette yayma noktasında faaliyette bulunduğu kaydedildi.

BABUNA'LAR DA TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Tutuklama müzakeresinde tutuklamaya sevk edilen Alev Babuna'nın birinci derece örgüt yöneticisi olduğu, örgütün kasasından sorumlu imam bacılar grubundan olduğu, yine tutuklamaya sevk edilen Mehmet Alp Ünlü'nün örgütün emniyet ve yargıdaki bağlantılarını sağladığı, Ayşegül Hüma Babuna'nın örgüte nüfuz sağlayıcı bağlantılar kurmakla görevli olduğu, Ahmet Oktar Babuna'nın imam kardeşler grubundan olduğu, örgüt üyelerine görev dağılımı yaptığı, İsrail başta olmak üzere örgütün yurt dışı bağlantılarını sağladığı savunuldu.

FETÖ BENZERLİĞİ

Adnan Oktar'ın liderliğini yaptığı örgütün yapılanma itibari ile FETÖ ile benzerlik göstererek örgütün faaliyetlerine yarayacak istihbari bilgiler toplamaya çalıştıkları kaydedilen tutuklama müzakeresinde şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Nitelikli cinsel saldırı", "Şantaj", "Malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "Cebir, şiddet, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talep edildi.

91 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan emniyette kalan şüphelilerden 91'i daha adliyeye sevk edildi. Böylece gözaltına alınan 187 kişiden 5'i serbest bırakılırken, 183 kişi adliyeye sevk edilmiş oldu. Mahkemeye sevk edilen 59 şüpheli dışındaki kişilerin savcılık sorguları sürüyor.

