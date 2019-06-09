Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Geniş Haber) - 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MAKAS KAZASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul, Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan araçta bulunan Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T., Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş...

(Geniş Haber) - 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MAKAS KAZASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul,
Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan araçta bulunan Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T., Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet T.'nin ilk ifadesinde, "Biz Beykoz'da yemek yedik. Hepimiz alkol aldık. Yemekten dönüyorduk. Kaza olduktan sonra şoka girdik" 
dediği öğrenildi. 
Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kazaya  makas atan bir aracın neden olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, makas atan araçta Yusuf A. (23), Abdülsamet T. (29) ve Merve Ş.'nin (17) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda makas atan araçtaki şüphelilerden sürücü Yusuf A. ve Abdülsamet T.'yi arabasına alarak olay yerinden kaçıran Abdülsamet'in babası Mehmet T. 'nin Bağcılar'da olduğu tespit edildi. Mehmet T. burada gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. 

“YEMEKTEN DÖNÜYORDUK, KAZA OLDUKTAN SONRA ŞOKA GİRDİK"
Mehmet T.'nin ilk ifadesinde “Biz Beykoz'da yemek yedik. Hepimiz alkol aldık. Yemekten dönüyorduk. Kaza olduktan sonra şoka girdik. Sonra olay yerinden ayrıldık" dediği öğrenildi.  Mehmet T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkışta basın mensuplarının sorularına "Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım" dedi. 

KAZAYA NEDEN OLAN ARACI KULLANAN SÜRÜCÜ ANTALYA'DA ARAÇTAN İNMİŞ
Çalışmalarını yoğunlaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis ekiplerinin fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda Yusuf A. ve Abdülsamet T'nin sabaha karşı Selman U. ve Murat Ş. tarafından otomobil ile Antalya'ya kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin izine Burdur'da rastlayan ekipler,  Abdülsamet T., Selman U. ve Murat Ş.'yi araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Kazaya neden olan aracı kullanan sürücü Yusuf A.'nın ise Antalya'da araçtan indiği öğrenildi. Gözaltına alınan Abdülsamet T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken Selman U. ve Murat Ş. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Abdülsamet T.'nin Burdur'a kaçarken ağabeyi Ahmet T.'nin kimliğiyle yakalandığı belirlendi.  Polis ekipleri, kazaya neden olan aracı kullanan Yusuf A.'yı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Mehmet T'nin Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nden çıkartılması
-Mehmet T'nin  basın mensuplarının sorularını cevaplaması
-Mehmet T'nin polis aracına binmesi
-Polis aracının ayrılması
-Genel ve detaylar

09.06.2019 - 15.38 Haber Kodu : 190609103

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328