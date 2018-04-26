(geniş haber)- 15 TEMMUZ GAZİSİ MEHMET YAMAN 22 AY SONRA TABURCU OLDU

Haber-Kamera: Enver ALAS- İSTANBUL,

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilere karşı koyarken başına isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan gazi Mehmet Yaman, tedavi gördüğü hastaneden 22 ay sonra taburcu oldu. Uzun süre komada kalan ve 10 ameliyat geçiren gazi Yaman, taburcu olduğu hastanede basın mensuplarına el salladı. Eşi Dilek Yaman ise yaptığı açıklamada, "Biz buraya geldiğimizde eşimin sadece kalbi atıyordu. Mehmet'i önce rabbim sonra doktorlarımız bize bağışladı" dedi.

Elektrik malzemesi satan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Yaman(44), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, köprüde darbeci askerlerin vurduğu TOMA'ya ait parçaların başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 15 Temmuz gazisi Yaman, daha sonra eşinin isteği üzerine özel bir hastaneye nakledildi. Uzun süre komada kalan Yaman, burada süren 572 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu edildi.

EŞİ VE DOKTORLARINDAN AÇIKLAMA

Mehmet Yaman'ın taburcu olması nedeniyle bugün eşi Dilek Yaman, hastanenin başhekimi Dr. İsmail Bozkurt, doktoru Prof. Dr. Tuncu Öktenoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu bir basın açıklaması yaptı.

GAZİ MEHMET YAMAN KAMERALARA EL SALLADI

15 Temmuz Gazisi Yaman, basın toplantısına tekerlekli sandalyede getirilirken, yorulmaması için doktorları tarafından konuşmasına müsade edilmedi. 15 Temmuz gazisi Yaman, bunun üzerine kısa bir süre kameralara el salladı.

"ÖNCE RABBİM SONRA DOKTORLARIMIZ BİZE BAĞIŞLADI

Eşi Dilek Yaman ise konuşmasında duygusal anlar yaşadı, doktorlara teşekkür etti. Eşi için "Biz buraya geldiğimizde eşimin sadece kalbi atıyordu" diyen Dilek Yaman, "Mehmet'i önce rabbim sonra doktorlarımız bize bağışladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bir hasta gibi değil de bir kardeş gibi, ailelerinden biriymiş gibi davrandılar. İnşallah bundan sonra çocuklarımızla birlikte güzel bir yaşam geçiririz. Mehmet için de bizim için de çok zor oldu" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ GECESİ EŞİNİN YAŞADIKLARINI ANLATTI.

15 Temmuz gecesi eşinin yaşadıklarıyla ilgili bilgi veren Yaman, "O gece eşim eve geldi. Yatsı namazını kıldı. Eşim de komşularıyla dışarıya çıktı. İlk olarak Kısıklı'ya gitmişler ancak sonra köprüye geçmişler. Orada TOMA patlamış ve yere düşmüş. O anları hatırlıyor, biliyor. Elhamdülillah şimdi konuşuyor, derdini söylüyor. Bu bile bizim için bir nimet. İnşallah daha da iyi olacak. Geçen yıl Ocak ayı sonunda Başbakanımız buraya gelip ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız eve geldi. İnşallah eve de gelmesini isteriz. Mehmet'e moral olur" diye konuştu.

"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI.

Mehmet Yaman'ın doktoru Prof. Dr. Tunç Öktenoğlu ise tedavi sürecine ilişkin, şunları söyledi:

"Hastanemize geldiğinde durum çok kötüydü. Bilinci kapalıydı. Ciddi bir enfeksiyon tablosu vardı. Bu sürede toplam 10 kere ameliyat oldu. Uzun süre son bir ay öncesine kadar solunum desteği alan hasta şimdi destek almadan kendi solunumunu idare eder hale geldi. Yutma fonksiyonları uzun süre yoktu. Son 2 -2,5 aydır yutma fonksiyonları belirgin bir şekilde düzelme gösterdi. Şimdi ağızdan normal beslenmeye başladı. Dolayısıyla geldiği güne bakarsak çok önemli aşamalar gösterdik. Samimiyetle söyleyebilirim ki bu hastamızı cildiye bölümü dahil psikoloji bölümü dahil hastanemizde bütün bölümler konsülte etti. Bizim açımızdan sevindirici bir durum. En azından hastayı evine gönderilebilecek duruma getirdiğimiz için... Ama daha alması gereken yollar var. Evde bakım alacak. Fizik tedaviye devam edecek. "

Başhekim Dr. İsmail Bozkurt ise "Çok uzun süre hastanemizde hep birlikte sevgiyle bu gazimize baktık. Bugün onu konuşarak bu hastaneden taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım'ın 2017 Ocak ayında Gazi Mehmet Yaman'ı hastanede ziyaret ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Yaman'ın sağlık durumuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gazi Mehmet Yaman'ın hasaneye getirilmesi

-Gazi Yaman ve eşi Dilek Yaman

-Yaman'ın kameralara el sallaması

-Hastanenin başhekimi Dr. İsmail Bozkurt'un konuşması

-Doktoru Tunç Öktenoğlu'un konuşması

-Dilek Yaman'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar



26.04.2018 - 15.23 Haber Kodu : 180426117