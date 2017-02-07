(geniş)DİLEK ÖCALAN SERBEST BIRAKILDI

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Gözaltına alınan HDP Milletvekili Dilek Öcalan Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Örgüt propagandası yapmak" suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapmayan Öcalan, mahkemedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



BAKIRKÖY ADALET SARAYI'NA GETİRİLDİ

Dilek Öcalan Atatürk Havalimanı'nda hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı ve buradan Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Osman Baydemir'in de Öcalan'ın yanında olduğu görüldü.

“HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE BİR İFADE VE SAVUNMADA VERMEYECEĞİM"

Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Öcalan, “Mahkemeniz suç işlemektedir. Mahkeme kaçakçılıkla görevli olan mahkemedir ve konuya hakim değildir. Bir tiyatronun sahnesinde rol alıyorsunuz. Milletvekilinin yargılanamayacağını avukatımız dile getirdi. Biraz önce okumuş olduğunuz tüm hususlar aslında milletvekilinin yapması gereken görevlerdi. Bu ülkede demokrasi ve düşünce özgürlüğünden bahsedilecekse bunu hiç kimsenin sorgulamak gibi hakkının olmadığını düşünüyorum. Hukukun herkese lazım olduğunu düşünüyorum. Hukuku hiç kimsenin çiğnemesine müsaade etmeyeceğim. Bu uygulamanın normalleşmesi, milletvekili statüsünün bu şekilde yargılanmasını da kabul etmeyeceğim. Hiçbir şekilde size bir ifade ve savunmada vermeyeceğim" diye konuştu.



MAHKEME SERBEST BIRAKILMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli Dilek Öcalan'ın serbest bırakılmasına karar verdi.



ŞANLIURFA'DA DAVA AÇILMIŞTI

Dilek Öcalan hakkında Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüt propagandası yapmak" suçundan açılan dava açılmıştı. Dava kapsamında Dilek Öcalan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.



ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Serbest bırakılan Dilek Öcalan, adliye çıkışında gözaltına alınmasını eleştirerek, “Yaşamış olduğumuz bu uygulamanın hukukta ve demokraside karşılığı yok. Bugün yapılan uygulamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan darbenin devamıydı. Milletvekilinin zorla ifadesini almak kimseye bir şey kazandırmaz. Şu an bizim ifademizi almaya çalışanlar suç işliyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizi sadece halkımız yargılayabilir. Biz sadece halkımıza ifade ve hesap verebiliriz. Şu anda uygulanmak istenen bir tiyatro sahnesidir. Hukuk neden bu kadar yerle bir edildi? Türkiye'de hukuk sistemi diye bir şey bırakılmadı." dedi.



“BİR KADIN MİLLETVEKİLİNE KARŞI YAPILAN BU TUTUMU ASLA KABUL ETMİYORUM"

Dilek Öcalan, “Zorla yakalama kararı var diye keyfi bir şekilde bir milletvekili alıkonuluyor. Özellikle belirtmek isterim, bir kadın milletvekiline karşı yapılan bu tutumu asla kabul etmiyorum. Bugün yapılmak istenen anayasa değişikliği referandumunda 'evet' oylarına yönelik bir çalışmadır. Biz 'hayır' oylarımızla bu sistemin aykırı olduğunu, bu sistemin insancıl olmadığını, demokrasiye aykırı olduğunu dile getiriyoruz. İçeride hakime hayır dediğimiz gibi bu sisteme de 'hayır' diyeceğimizi belirtiyoruz" şeklinde konuştu.

Öcalan mahkemede ifade verdiniz mi?' sorusu üzerine " Hiç bir şekilde ifade vermedim. Çünkü yapılmak istenen tamamen bir suçtu. Benim suçlandığım nokta siyasi faaliyetlerimdir. Halkımın talebidir. Halkımın kendi iradesini temsilidir" ifadelerinde bulundu.

BAYDEMİR: "BİZLER MİLLETİN VEKİLİ OLMAKLA SUÇLANIYORUZ"

Dilek Öcalan'a destek vermek için adliyeye gelen Osman Baydemir ise: "Bizler milletin vekili olmakla suçlanıyoruz. Siyaset yapmakla, siyasi değerlendirmelerde bulunmakla suçlanıyoruz. Bugün sindirme politikasının bile örneği ile karşılaştık. Sindirme politikasına 'hayır' diyoruz. 'Annelerimiz ağlamasın diye gerekirse baldıran zehiri içeceğiz' diyenler bunun siyasi rantını göremedikleri andan itibaren milletin annesine baldıran zehiri içirtmeye başladılar. Milletin anneleri evlatlarını yitirdikçe bu sorgulanmasın diye demokratik siyasetin kapıları kapanıyor. Onun içindir ki, milletvekilleri alıkonuluyor ve tutuklanıyor. 6 milyon seçmenin iradesi olan sayın Demirtaş, Yüksekdağ ve milletvekillerimiz tutuklanıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baydemir ve Dilek Öcalan'ın adliyeden çıkması

-Dilek Öcalan'ın konuşması

-Baydemir'in konuşması

-Genel ve detaylar