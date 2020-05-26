Genelkurmay Eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 22’nci Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı İstanbul’da 88 yaşında yaşamını yitirdi. Kanser teşhisi konulan ve bir dizi ameliyat geçiren Karadayı'nın yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.