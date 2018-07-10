Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu

ANKARA, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.



Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ataması yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.



KOMUTANLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ



GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL GÜLER'İN ÖZGEÇMİŞİ:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 1954 yılında Ardahan'da doğdu. Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle mezun olan Güler, 1975-1984 yılları arasında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1986'da Kara Harp Akademisinden, 1988'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan Güler, kurmay subay olarak 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekat Başkanlığı, 1988-1991 yılları arasında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'inci Piyade Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı Proje Subaylığı yaptı.

İtalya'daki NATO Güney Bölge Komutanlığında 1997-1999 yılları arasında Muhabere Başkan Yardımcılığı yapan Orgeneral Güler, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

Tuğgeneral rütbesiyle 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerine atanan Güler, tümgeneralliğinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı yaptı. 2009'da korgeneralliğe terfi ettirilen Güler, Harita Genel Komutanlığı, 4’üncü Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığına getirilen Güler, 2016-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı görevini yürüttü.

Güler, 2 Ağustos 2017'de Yüksek Askeri Şura Kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

Orgeneral Güler, evli ve bir çocuk sahibi.



KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL

DÜNDAR'IN ÖZGEÇMİŞİ

Orgeneral Dündar, 1955 yılında Manisa'da doğdu. 1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan asteğmen rütbesiyle, aynı yıl İstihkam Okulu'ndan da teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkam birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı.

Kara Harp Akademisi'nden 1985 yılında mezun olarak kurmay subay olan Dündar, sırasıyla 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde plan subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesi'nde Plan ve Program Subaylığı, 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekat Başkanlığı'nda Plan ve Harekat Şube Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi eden Dündar, bu rütbede sırasıyla Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28. Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Dündar, 2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihkam Daire Başkanlığı ile İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanlığı'na atandı. 2011 yılında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı.

2013'te orgeneral rütbesine terfi eden Dündar, 3. Ordu Komutanlığı'na atandı.

2015'te 1. Ordu Komutanlığı'na getirilen Dündar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı ve bir süre bu görevi üstlendi.

Dündar, 28 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay 2. Başkanı oldu.



GENELKURMAY 2’NCİ BAŞKANI KORGENERAL METİN GÜRAK ÖZGEÇMİŞİ:

Korgeneral Metin Gürak, şu görevlerde bulunmuştur:

Kartal 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı, Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı, 4’üncü Kolordu Komutanlığı ve Ankara Garnizon Komutanlığı, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanlığı, Kocaeli Garnizon Komutanlığı, Ağustos 2017’de de Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.