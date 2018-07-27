GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, İZMİR'DEKİ BİRLİK VE KARARGAHLARI DENETLİYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi. Güler'in, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ında yer aldığı ve belirtildi.
İZMİR ()
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi. Güler'in, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ında yer aldığı ve belirtildi. İZMİR...
27 Temmuz 2018 Cuma 19:14
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi. Güler'in, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ında yer aldığı ve belirtildi.
İZMİR ()
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