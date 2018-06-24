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Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar oylarını kullandı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullandı.  Oy kullanacağı okula eşi Şule Akar ile birlikte sivil...

Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar oylarını kullandı
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullandı. 

Oy kullanacağı okula eşi Şule Akar ile birlikte sivil plakalı araçla gelen Orgeneral Akar, basın mensuplarının yoğun ilgisi arasında 1157 nolu sandığın olduğu sınıfa gitti. Sandık görevlileri ile tek tek tokalaşan Orgeneral Akar ile eşi Şule Akar, nüfus cüzdanlarını görevlilere verdi. Daha sonra oylarını kullanan Orgeneral Akar ve eşi okuldan ayrıldı. Orgeneral Akar, seçimin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

ÜMİT DÜNDAR OY KULLANDI
Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar'da sivil plakalı araçla oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu'na geldi. 1157 numaralı sandıkta oy kullanan Dündar daha sonra okuldan ayrıldı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL GÜLER
Sivil plakalı araçla oy kullanacağı okula gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, 1156 nolu sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Sandık görevlilerine nüfus cüzdanlarını veren Orgeneral Güler ve eşi daha sonra kabinlerin arkasına geçerek oylarını kullandı. Oy işleminin tamamlanmasının ardından sandık görevlilerine teşekkür eden Orgeneral Güler ve eşi, daha sonra okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Genelkumay Başkanı Orgeneral Akar'ın okula gelmesi ve oy kullanması
-Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'in oy kullanması
-Genelkurmay 2'nci Başkanı Ümit Dündar'ın okuldan ayrılması

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()

GÖRÜNTÜLER "Genelkurmay Başkanı Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Güler oyunu Ankara'da kullandı" BAŞLIĞI İLE SİSTEMDE

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