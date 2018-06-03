Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bu apoletleri millet takar

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'apoletlerini sökeceğim' dediği Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Bu apoletleri millet takar. Bunu kabul etmek lazım. Milletin gönlünde taht kurmak, milletin gönlünde olmak çok önemli. Daha önce bu sözleri söyleyenlerin askerler karşısında ne durumda olduğunu biliyoruz. Onu da gözden geçirmeleri gerekir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Valilik bahçesinde Vali Mehmet Ceylan tarafından karşılanan Bakan Bak, valiyi makamında ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Bak, Tekirdağ'a yeni bir stat yapılması konusunda yoğun talep aldıklarını belirterek, 1 milyonluk nüfusa sahip bu önemli kente yakışır bir stat yapmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu ifade eden Bak, 24 Haziran'da gerçekleştirecek seçimler için AK Parti olarak Tekirdağ'dan güçlü bir destek beklediklerini belirtti.

'SİKLET FARKI ÇOK BÜYÜK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il il dolaştığını kaydeden Bakan Bak, "AK Parti eserleriyle konuşuyor. Seçim beyannamesini açıkladığında 340 sayfaya ulaşan toplumun bütün katmanlarını, bireylerini içeren bir seçim beyannamesi ve burada her şeyi görebiliyoruz. Ayrıca 146 tane büyük proje var. Bu projeler bir kısmı bitmek üzere, bir kısmı planlanmış bir kısmı ihalesi yapılmış, planlaması yapılmış ve başlamış projeler. Bunların hepsi ülkemizin büyümesi, gelişmesi için, büyüyen güçlü Türkiye için önemli projeler" dedi.

Bakan Bak, AK Parti'nin eserleriyle konuştuğunu, Recep Tayip Erdoğan'ın dev projelere imza attığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Karşısında da yapılan büyük projeleri engellemeye çalışan, 'yaptırmayız, onu yaptırmayız, bunu yaptırmayız, otomobili yaptırmayız, işte TİKA'yı kapatırız, şunu kapatırız' gibi söylemler içinde olan ama projesi olmayan adaylar var. Tabi milletimiz bunu değerlendirecek. Tabi ben spor bakımından söylersem bu adaylar sayın Cumhurbaşkanımızın sikletinde değiller. Yani karşısında 12 tane seçim kaybetmişler ve karşılarında bir olimpiyat şampiyonu var. 12 tane seçim kazanmış devasa projelere imza atmış bir lider var cumhurbaşkanı adayı var. Karşısında da kendi partisinde bile seçim kazanamamış, partinin başına seçilememiş bir aday. Öbür taraftan diğer adaylar için de çok fazla söyleyebilecek bir şey yok. O yüzden siklet farkı çok büyük. Ama eserler ortada. AK Parti'nin ortaya koyduğu eserler ortada. Kararlı bir lider var. Dünya mazlumlarının sesi kimsesizlerin kimsesi bir lider var. Biz milletimizin yine sayın cumhurbaşkanına ve AK Parti'ye destek vereceğine yürekten inanıyoruz. Her zaman AK Parti'nin ve sayın Cumhurbaşkanımızın siyasetinde verdiği sözü tutmak var ve bu noktada da bu zamana kadar bu adımlarını böyle atmıştır ve gücünü milletten almaktadır. Dışarıdan veya başkalarının oyuncağı değildir kararlarını kendisi alır milletle beraber alır"

AK Parti'nin Türkiye için çok önemli işler yaptığını vurgulayan Bak, kendilerinden önce gençlere ve spora yönelik 79 yılda bin 575 tesis yapıldığını, son 16 yılda ise yapılan tesis sayısının 2 bini geçtiğini ifade etti. Bak, Türk sporunun her geçen gün daha da geliştiğini dile getirerek, "Türk sporunun gelişmesindeki en son gösterge de 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacak olması. Ondan önce de 2019'da Süper Kupa finali yine İstanbul'da oynanacak. Bunlar nereden geliyor? Türk sporuna yapılan devasa yatırımlar, devasa stadyumlar, spor salonlarından geliyor. Türkiye pek çok büyük organizasyonu gerçekleştirebilecek kapasitede ve güçte" şeklinde konuştu.

'BU APOLETLERİ MİLLET TAKAR'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Zeytindalı Harekatı'nı yöneten Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökeceğini söylediğini hatırlatması üzerine Bak şunları söyledi:

"Afrin kahramanı olan paşamız için söylenen sözler bence yersiz sözler. Hem 15 Temmuz sürecinde hem de daha sonraki terörle mücadele operasyonlarında ve son aşamada Afrin'de tüm dünyaya kahramanlık destanı yazan Türk askerinin komutanlığın yapan paşamıza böylesine yakıştırmaları doğru bulmuyoruz. Bu apoletleri millet takar. Bunu kabul etmek lazım. Milletin gönlünde taht kurmak, milletin gönlünde olmak çok önemli. Daha önce bu sözleri söyleyenlerin askerler karşısında ne durumda olduğunu biliyoruz. Onu da gözden geçirmeleri gerekir. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Kurulu başkanı olarak ABD'de görev yaparken bir toplantıya katıldık 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, o toplantıda ABD'li yetkililer ve NATO üyesi ülkelerin milletvekilleri şöyle bir eleştiri yapmıştı Türk ordusu için, 'İşte Türk ordusundan şu kadar generali komutanı hapse attınız, dolayısıyla Türk ordusu güçsüz kalmıştır' diye bir ifade kullanmışlardı. Ben de Türk delegasyonu başkanı olarak şu cevabı verdim. 'Türk ordusu çok daha güçlüdür, daha güçlü olacaktır, bunu göreceksiniz. Çünkü içindeki hainleri temizlemiştir. Türk ordusu ve o generallerin yerine görev yapılacak onlarca aslan yürekli komutanımız vardır. İşte paşamız da bunlardan bir tanesidir' demiştim. Ardından bu toplantıdan 10 gün sonra biz Fırat Kalkanı operasyonunu başlattık ve bu operasyon devam ettiğinde tekrar yaklaşık 1,5 ay sonra aynı delegasyonla bir başka yerde Avrupa'da toplantıda karşılaştığımda bana aynen şöyle dediler: 'Evet Osman bey haklısınız, Türk ordusu kendi gücünü ve terörle DEAŞ ile mücadelede gösterdi. Bende onlara her Türk asker doğar karşılığını verdim"

Açıklamalarının ardından Bakan Bak, Tekirdağ Valiliği'nde kentle ilgili bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

- Bakanın gelişi ve karşılanması

-Bakanın açıklamaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,()