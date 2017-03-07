GENÇ MUCİTLER ARTIK DÜNYA ŞAMPİYONASINDA

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL

Bilimsel çalışmalarla adından söz ettiren Eskişehir Özel Gelişim Okulları robotik takımı Kelsedon, ABD’nin Texas eyaletinde First Robotics Competition (FRC) yarışmasında iki ödül alarak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan Eskişehir Özel Gelişim okulları Kelsedon adlı robotik takımı Türk Hava Yolları uçağıyla yurda döndü. Takım oyuncuları ABD’nin Houston kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katıldıkları için çok mutlu olduklarını ve en iyi başarı getirmek için çalışmalara yeniden başlayacaklarını söylediler.

BÜTÜN GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİK



1-4 Mart tarihleri arasında ABD’nin Texas eyaleti Lubbock kentinde düzenlenen yarışmayla ilgili olarak açıklama yapan Kelsedon takımı mentoru aynı zamanda okulun matematik öğretmeni olan Mustafa Tanrıdiler, “First Robotics Competition yarışmasında en iyi Rookie All-Star ödülünü kazanarak 19-24 Nisan tarihlerinde yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Yaptığımız robotla her sene belirlenen belli görevleri yerine getirebilecek bir robot inşa ettik. Bu robotla yarışmaya hazırlandık. 11 öğrenci 2 öğretmen olarak Lubbock kentinde ülkemizi temsil ettik ve güzel bir başarı elde ederek bunu bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz“ dedi.

TAKIM GEÇTİĞİMİZ YIL MAYIS AYINDA KURULDU

Kelsedon takımı kaptanı Mehmet Tarık Akçay ise şunları söyledi:



“Geçen sene mayıs ayında takımızı kurduk. Mayıs ayından itibaren yazılım ve mekanik eğitimleri almaya başladık. Aynı zamanda takımın yazılım bölümünde bende görevliyim. Buun dışında elektronik ve mekanik bölümlerimizde var. First Robotics Competition yarışması sadece bir robot yarışması değil daha çok bölgelerde bilimi yayma ve teknolojiyi sevdirme üzerine kurulu. Bu sene de en iyi Rookie ödülünü alarak ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandık"

Görüntü dökümü:

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-Takımdan görüntü

-Tanrıdiler'in konuşması

-Akçay'ın konuşması

-Genel ve detaylar