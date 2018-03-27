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GENÇ KIZA KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN SALDIRGAN İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

* Zeytinburnu'ndaki adım adım takip güvenlik kamerasına yansımıştı. * Takip ettiği genç kıza apartman girişinde saldıran sanık ilk duruşmada tahliye edildi. Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul Zeytinburnu'nda evine kadar takip...

GENÇ KIZA KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN SALDIRGAN İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

* Zeytinburnu'ndaki adım adım takip güvenlik kamerasına yansımıştı.

* Takip ettiği genç kıza apartman girişinde saldıran sanık ilk duruşmada tahliye edildi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul
Zeytinburnu'nda evine kadar takip ettiği üniversite öğrencisi Esra B.Ö.'ye apartmanın girişinde saldıran Suriye uyruklu H.A.S. karşısına çıktı.  "Basit cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 6 yıl 3 aya  kadar hapsi istenen tutuklu sanık H.A.S. , olay günü alkollü olduğunu belirterek,  "Ben mağdura karşı cinsel saldırıda bulunmadım. Mağduru takip ettiğim doğrudur. Bina içine girdikten sonra ben de peşinden binanın içine girdim. Mağdur bağırmaya başlayınca ben de onun ağzını kapattım. Cinsel saldırı amacım yoktu. Boğazını sıkmadım. Saçını da çekmedim. Zorla bir yerde de alıkoymadım" dedi. H.A.S.'nin tahliyesine karar veren mahkeme, müşteki genç kızın dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.  

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre olay 16 Şubat'taki olay şu şekilde gerçekleşti:
Esra B.Ö. olay günü saat 13.10'da sokak içerisinde yürüyerek evinin bulunduğu binaya girdi. Bina içerisine giren Esra B.Ö.'nün hemen arkasından da H.A.S. girdi. H.A.S. , Esra B.Ö.'nün ağzını kapattı, Esra B.Ö. de kurtulmak için bağırdı. Bunun üzerine H.A.S., Esra B.Ö.'nün boğazını sıkarak, saçını çekti ve olay yerinden kaçtı. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, şikayet üzerine  şüphelinin olay yerine gidiş ve geliş istikametinden alınan kamera görüntülerini inceledi ve saldırganı bir kafede yakaladı. Esra B.Ö. de yakalanan kişiyi teşhis etti.

"ŞAHSIN BANA KARŞI HERHANGİ BİR EYLEMİ OLMADI"
20 yaşındaki Esra B.Ö. polis merkezindeki ifadesinde "Ben apartman merdivenlerinden çıkmaya başladım. İkinci katın merdivenlerine geldiğimde bahsi geçen kişi peşimden yavaşça gelince ben de durarak  geçmesine olanak sağladım. Şahıs beni geçti ve iki ya da üç adım attıktan hemen sonra tekrar geriye dönerek bir anda ağzımı kapattı. Ben de kendimi kurtarmaya çalıştım. Şahsın eli ağzımdan ayrılınca hemen çığlık atmaya başladım. Ben çığlık atınca o da boğazımı sıkarak saçımı çekti. Sonrasında da 
koşarak ayrıldı. Şahsın bana karşı herhangi bir cinsel eylemi olmadı" diye ifade verdi. 
 
SAVCI 6 YIL 3 AYA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ 
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, H.A.S.  hakkında "Basit cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 

SANIK: CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM
Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık H.A.S.  ile avukatı katıldı. Tercüman eşliğinde ifade veren 21 yaşındaki sanık, "Hakkımda şikayette bulunan kişiyi tanımıyorum. Olay günü ben sarhoştum.  Ben mağdura karşı cinsel saldırıda bulunmadım.  Mağduru takip ettiğim doğrudur. Bina içine girdikten sonra ben de peşinden binanın içine girdim. Mağdur bağırmaya başlayınca ben de onun ağzını kapattım. Cinsel saldırı amacım yoktu. Boğazını sıkmadım. Saçını da çekmedim. Zorla bir yerde de alıkoymadım" dedi.

SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme  sanığın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, sabit ikametgah sahibi oluşu tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olmasını da gözönünde bulundurarak sanık H.A.S. 'nın tahliyesine karar verdi. Müştekinin dinlenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. 

Görüntü Dökümü:
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- Olayla ilgili arşiv görüntüler 
 

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