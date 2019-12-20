GENÇ KIZA DEHŞETİ YAŞATAN SANIK OLAYDAN 1 AY ÖNCE "ONU KİMSEYE YAR ETMEM, ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞ

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () AVCILAR'da 9 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın (25) boğazını falçatayla keserek, tecavüz etmeye çalışan, ardından öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek’in (25) yargılandığı davada tanık dinlendi. Tanık Sadık Güneş, sanığın yakın arkadaşı olduğunu belirterek “Olaydan bir ay önce kendisi Rabia için ‘Onu kimseye yar etmem, öldürürüm’ tarzında konuşuyordu." dedi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuklu Emre Çiçek getirilirken, tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık Emre Çiçek’in arkadaşı Sadık Güneş tanık olarak dinlendi.

ONU KİMSEYE YAR ETMEM ÖLDÜRÜRÜM

Sanık Çiçek’in mahalleden yakın arkadaşı olduğunu belirten Sadık Güneş, şunları söyledi:

"Rabia benim arkadaşımın kız kardeşidir. Olaydan bir ay önce mahallede sanık ile sohbet ederken kendisi Rabia için 'Onu kimseye yar etmem öldürürüm' tarzında beyanlarda bulunuyordu. Sonra Rabia’nın kardeşi Ömer’in, kendi arkadaşı olduğunu söyleyerek 'Böyle bir şey yapamam' demeye başladı. Biraz konuştuk ve sakin olmasını söyledim. Bu sohbetten birkaç gün sonra Ömer ile görüştük. Olayın içeriğini tam söylemedim ancak kız kardeşi ile Emre’nin görüşmemesini uyarı olarak söyledim. Sebebini sorduğunda bir olay yaşanmasın diye ona da anlatmadım. Daha sonra Ömer, Emre’yi evden kovduğunu belirtmişti. Emre’nin ailesine de gidip gelirdim. Bir olay nedeniyle konuşmuyordum. Sonra bir gün annesi beni aradı ve evlerine gelen misafirlerden birisinin, 'telefonunu Emre’nin çaldığını' belirterek onu satmadan Emre’yi bulmam gerektiğini söyledi. Önce Rabia’nın evine gittim, orada Emre’yi bulamadım. Bir arka sokakta alkol aldığını gördüm. Telefonu nereye sattığını sordum. Bundan sonra kendisiyle zaten görüşmemiştim." diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Rabia Kaçmaz’ın avukatı söz alarak “Tanık beyanlarına katılıyoruz. Sanık Emre’nin bu suçu planlayarak canavarca işlediğini göstermektedir. Tutukluluğunun devamını talep ediyoruz.ö dedi. Sanığın avukatı ise tanığın aleyhine olan beyanları kabul etmediğini ifade ederek, sanığın en ağır adli kontrol hükümleriyle tahliye edilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Emre Çiçek’in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik dosyaların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldiği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda, Rabia Kaçmaz'ın hayati tehlike geçirdiğinin saptandığını, vücudunun birçok bölge ve noktasında çok sayıda kesici alet yarası olduğunu belirtiliyor. İddianamede Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla, Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

ARŞİV