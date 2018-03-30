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GENÇ BASKETBOLCUNUN HAVALİMANINDA BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ-İSTANBUL Basketbolcu Mehmet Şanlı’nın ABD'ye gitmek için Atatürk Havaliman'ndaki uçak şirketlerinin ofisleri önündeki bekleyişi devam ediyor. Şanlı için yurdun dört bir yanından yardımlar...

GENÇ BASKETBOLCUNUN HAVALİMANINDA BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ-İSTANBUL
Basketbolcu Mehmet Şanlı’nın ABD'ye gitmek için Atatürk Havaliman'ndaki uçak şirketlerinin ofisleri önündeki bekleyişi devam ediyor. Şanlı için yurdun dört bir yanından yardımlar gelmeye başladığı öğrenildi.  
Çocuk yaşta annesini kaybeden ve geçirdiği ağır psikolojik sorunlar nedeniyle basketbol yaşantısı genç yaşta sona eren 23 yaşındaki Mehmet Şanlı için Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) harekete geçti. Yetkililer, Şanlı'nın babasıyla irtibata geçti. Babanın, ‘Ben ilgilenmiyorum' dediği ileri sürüldü. 
Genç basketbolcu için yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Yardımseverlerin gönderdiği yardım kolilerinin yakın bir zamanda genç basketbolcuya teslim edileceği öğrenildi. Şanlı'nın ABD'ye gitmek için uçak şirketlerinin ofisi önündeki bekleyişi de devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Mehmet Şanlı'nın bilet satış ofisine gelmesi
-Bilet satış ofisinde personel ile konuşması
-Bilet satış ofisinden ayrılması
-Banklarda oturması
-Detay görüntüler 
 

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