GELİNLİK  VE DAMATLIKLARIYLA OY KULLANMAYA GELDİLER

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nda bir çift gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullanmaya geldi.

Tunahan Özgür ile Fatma Şeymanur Özgür çifti, saat 10.00 'da Ziya Gökalp İlkokulu'na damatlık ve gelinlikle gelince herkesin ilgisini çekti. Damat Tunahan Özgür, oyunu 31 Mart seçimlerinde Antalya'da kullandığı için, bugün oy kullanamadı. Oyunu kullanan Fatma Şeymanur Özgür "Bizim düğün tarihimiz çok önceden belliydi zaten, seçim sonradan çıktı ama atlamak istemedik. Vatandaşlık görevimiz bunu da hallettik artık düğüne geçiyoruz. Kafamız rahat artık. İstanbul için hayırlısı olsun" dedi. Damat Tunahan Özgür de "Bizim bugün en mutlu günümüz. Ama demokrasi için de önemli bir gün. Özellikle İstanbul için önemli bir gün. Biz de diğer önemli anı atlamak istemedik. Herkesin vatandaşlık görevi. Bizim de en önemli vatandaşlık görevimiz, buradan düğüne gideceğiz" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Gelin ve Damadın okula gelişi

-Gelin'in sandığa gitmesi

-Gelin'in oy kullanması

-Gelin ve Damat röp

-Genel ve Detaylar