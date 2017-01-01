GECE KULÜBÜ ÖNÜNDEKİ TİCARİ TAKSİ İNCELENMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA / İSTANBUL,()

Ortaköy'deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ambulanslarla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülmeye devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ise gece kulübündeki delil çalışmaları sürüyor. Öte yandan saldırının gerçekleştiği gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekici aracına yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bu taksi ile eğlence mekana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların görüntüleri

-Olay yerindeki panik hali

-Ambulansların görüntüleri

-İstanbul Valisi Vasip Şahin'in olay yerine gelmesi

-Çekicideki taksinin görüntüsü

- Genel ve detaylar