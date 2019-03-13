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GEBZE-HALKALI BANLİYÖ TREN HATTI'NDA İLK GÜN//EK GÖRÜNTÜLERLE

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL   Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö...

GEBZE-HALKALI BANLİYÖ TREN HATTI'NDA İLK GÜN//EK GÖRÜNTÜLERLE

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL  
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.  

Görüntü Dökümü 
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-Söğütlüçeşme istasyonu
-istasyona gelen vatandaşlar 
-Vatandaşla röp
-Trene binenlerden detay
-Treni bekleyenler
- Halkalı ve Gebze tabelaları 
- Genel ve detaylar

EK GÖRÜNTÜ
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-Küçükçekmece Mustafa Kemal Durağı
-Durağa gelen vatandaşlar 
-Trenlerden görüntü
-Detaylar
 

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