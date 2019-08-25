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GAZİOSMANPAŞA'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİNE SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL () Gaziosmanpaşa'da temizlik işçileriyle tartışan bir kişi yanında bulunan silahla ateş açtı. Olayda biri ağır iki temizlik işçisi yaralandı.  Olay, saat 06.30 sıralarında Bağlarbaşı Caddesi'nde...

GÜNDEM 25.08.2019, 06:50
GAZİOSMANPAŞA'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİNE SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()
Gaziosmanpaşa'da temizlik işçileriyle tartışan bir kişi yanında bulunan silahla ateş açtı. Olayda biri ağır iki temizlik işçisi yaralandı. 
Olay, saat 06.30 sıralarında Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kıraathane önünde kahvaltı yapan temizlik işçileriyle yoldan geçen bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi yanında bulunan silahla temizlik işçilerine ateş açtı. Olayda biri ağır iki temizlik işçisi yaralandı.  
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken,  sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.  Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü 
-Polis ve bekçilerin çalışması 
-Olay yeri incele 
-Mahalle sakini Röp 
-Genel ve detaylar 

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