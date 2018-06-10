GAZİOSMANPAŞA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN -1 

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL
Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
-Fabrikadan görüntü
-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Görüntü Dökümü: -Fabrikadan görüntü -Yangından görüntü -İtfaiyenin müdahalesi -Detaylar
10 Haziran 2018 Pazar 08:29
Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL
Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
-Fabrikadan görüntü
-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar
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