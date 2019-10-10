GAZİOSMANPAŞA'DA TAHLİYE KARARI VERİLEN BİNADAN ÇIKMADILAR

Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, () GAZİOSMANPAŞA'da, 26 Eylül'de Silivri'de meydana gelen depremden önce yıkım kararı verilen iki binanın, deprem sonrası yapılan incelemelerin ardından acil boşaltılması istendi. Ancak kiralık yer aradıklarını söyleyen 5 aile ile binada herhangi bir hasar olmadığını iddia eden 2 iş yeri sahibi henüz binadan ayrılmadı.

Hürriyet Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, 297. Sokak'ta bulunan 1' ve 3 numaralı binalar aynı temel üzerine kurulu. Toplam 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu binada 15 aile evlerini AFAD ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından boşalttı. 5 aile ise kendilerine verilen sürenin bitmesine rağmen evlerini henüz boşaltmış değil . 2 iş yerinin sahipleri ise herhangi bir zarar olmadığını iddia ediyor.

Binalara Riskli Yapı Kararı alınmış ve Temmuz ayında boşaltılması istenerek ev sahipleri binayı tahliye etmeleri için bilgilendirilmiş. Yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra zarar gören binalar için AFAD ve Belediye ekipleri de evlerin boşaltılması uyarısında bulundu. Binanın içerisinde ve dışında birçok dökülme olmasına rağmen Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün binanın tahliye edilmesi ve yıkılması yönündeki kararına itiraz eden bazı bina sakinleri yıkım istemiyor.

Binadaki ev sahiplerinden 70 yaşındaki Nevin Canpolat şunları söyledi: 'Bir emekli maaşı alıyorum, gittim ev tuttum 1500 TL., 1500 TL de depozito verdim, emlakçıya para verdim. 7 bin TL ye mal oldu bana. Ağlamaktan gözlerim kör oldu. Binanın boşaltma kararı var, kentsel dönüşüme vermiştik binayı anlaşamadılar, binalarda 22 kişi var. Hiçbirimizde para yok, bu evimi verip, küçük bir daireye gidip oturacaktım, şimdi tuttuğum ev giriş katı, alışmışım ben balkona, 70 yaşındayım, asacak çamaşır yerim yok. Belediye bize sahip çıksın, bir kira yardımı yapsın, ben 1500 TL maaş alıyorum, fatura mı vereyim, yiyecek mi alayım, kira mı vereyim, hangisini yapayım ? Binayı '10 güne kadar boşaltın, boşaltmazsanız 10 güne kadar eşyayla birlikte yıkılacak bina' dediler. Ben görmedim ama polisler gelmiş, yetkililer gelmiş onlar söylemiş. İki kere buradan örnek alındı bina çürük diye. Balkonum yıkılıyor, sürekli taş düşüyor. İnsanların kafasına düşecek, hem ceza alacağız hem de vicdan azabı çekeceğiz."

Binada annesinin oturduğunu söyleyen, kendisinin kiracı olduğunu söyleyen Gülseren Kirem ise "Binamızda analiz yapıldı, 2 ay önce bize 'bina riskli' diye kağıt geldi. 15 gün itiraz hakkınız var, binamızda 7 dairesi olan biri var boşalttılar hepsini. Yan binamızda boşalıyor, yarısı boşaltıldı. Biz de şu an ev arıyoruz. Bize gelip 'bina yıkılacak' demediler ama dün belediyeye gidip görüştük. 2 ay süreniz var, dediler. Bakanlığa itiraz için bir başvuru yapılmış. Şu anda oradan çıkacak karar bekleniyor. Bina bakımsız olduğundan virane oldu, içeride bir şey yok ama dışarıdan bakımsızlıktan bu halde. Belediye, 'yıkım kararı çıkınca getireceksiniz tapunuzu buradan kira yardımı alacaksınız' dediler “ şeklinde konuştu.

Binalarda 7 daireleri olduğunu belirten Hilal Fatma Akyüz ise , şöyle konuştu: "Deprem olduktan sonra hasarların daha arttığı tespit edildi, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve AFAD dan gelen yetkililer tarafından 10 gün içerisinde mühürleneceği söylendi binanın. Ailelerin binayı boşaltması söylendi. Mühürlenmeden boşaltmamız belirtildi, biz de erken çıktık. Yüzde 45 hissesi bizim ailemize ait bu binaların fakat bazı ailelerden dolayı burası yıkılamadı. Buranın sağlam olduğunu söylüyorlar, belediyeden gelen ekiplere binanın daha ömrünün olduğunu söylüyorlar, komşularımız o yüzden de çoğu insan çıkmıyor. Binayı sağlam göstermek için bizim boşalttığımız evlerden birinin kapısına duvar örmüşler. Biz binanın yıkılmasını istiyoruz. Binaya hala kiralık ilanı asanlar var. Doğalgaz, elektrik kesilmesine rağmen. Hala burada direniyorlar alt kattaki dükkanlar ve bazı mülk sahipleri direniyorlar. Depremden dolayı da duvarlardaki çatlaklar büyüdü, kolonlar 15 santimetre daha çok açıldı. Binada daha fazla hasar oluştu hatta zemindeki mermerler çatladı. "

Bina sakinlerinde Kadir Karasakaloğlu ise " 10 gün içerisinde binayı terk etmemiz söylendi. Kiralık bir eve çıkmayı düşünüyorum. Ben komşumdan öğrendim, komşumuza söylenmiş. Bana bizzat bir şey söylenmedi bir kağıtta eve gelmedi. Ne zaman kiralık ev bulursam o zaman boşaltacağım fakat kiralık ev bulmak zor. " dedi.

Binada iş yeri bulunan Ali Koç ise yıkım kararının olmadığını iddia ederek " Binamızda yıkım kararı yok. Kolonlarımız burada herhangi bir depremde zarar görmüş olsa kolonlarımızda çatlaklar olur, sıva çatlağı olur, hiç öyle bir şey yoktur. Binamız tehlikeli diye şikayet ediyorlar. Doğruda binada bakım yok, kimse bakım yapmıyor binaya dış cephe yapsalar harika bir bina olacak " diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY )

-Nevin Canpolat röp

-Gülseren Kirem röp

-Naciye Atomcu röp

-Hilal Fatma Akyüz röp

-Ali Koç röp

-Bina çatlak detay

-Bina içi detay

-Genel ve detay

