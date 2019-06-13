Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı)

Gaziosmanpaşa'da bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, fail olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1106. Sokak'ta buluna bir kafede buluşan 3 arkadaş şans oyunu oynamak üzere masaya oturdu. Kafenin işletmecisi de Tuncay Ö., birlikte oyun oynadığı Bahattin A. ve Vural A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Tuncay Ö., kafenin bulunduğu apartmandaki evine çıkarak silahın aldı. Tekrar kafeye inen Tuncay Ö., silahı tartıştığı Vural A.'ya doğrulttu. Silahını beş altı kez ateşleyen Tuncay Ö., hedef aldığı Vural A. ile birlikte, araya giren Bahattin A.'yı da vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan Bahattin A. ve Vural A., ciddi şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda Asayiş ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslar ile yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Asayiş ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde uzun süre delil toplama çalışması yaptı. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, oyun oynarken kavga ettiği 2 arkadaşını vuran kafe işletmecisi Tuncay Ö., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kahvehanede alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından vurulan ağır yaralı iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1106 sokak içerisinde bulunan bir kahvehanede oyun oynayan Tuncay Ö. ile arkadaşları Necat Vural Akbal ve Bahattin E. Arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıkmış. Evine giderek silah alıp gelen Tuncay Ö. arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçmış, sonrasında ise polis ekiplerine yakalanmıştı. Olayda yaralanan Necat Vural Akbal ve Bahattin E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı Necat Vural Akbal, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Bahattin E’nin tedavisine devam edilirken, şüpheli Tuncay Ö’nün iki ay önce hapisten çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.